Ancelotti: “La tripletta di Vinicius per il Pallone d’Oro? Sì, quello del 2025!”

Ancelotti: "Vinicius vincerà il Pallone d'Oro. La tripletta? Per il 2025!"

Nel post partita, dopo il 5-2 in rimonta sui tedeschi, Carlo Ancelotti non ha più dubbi: "Vinicius Jr. vincerà il Pallone d'Oro, secondo me. Otterrà il premio. Non è questione di stasera... è questione di quello che ha fatto la scorsa stagione. Ci ha aiutato a vincere la Champions League". Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l'assegnazione è ormai decisa: il Pallone d'Oro 2024 sarà Vinicius Junior davanti a Rodri.