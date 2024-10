Toni Kroos ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Marca, soffermandosi sul suo addio al calcio.

L'addio al calcio di Toni Kroos è stato senza dubbio un duro colpo per i tantissimi appassionati che amano questo sport e proprio nel centrocampista tedesco hanno ritrovato l'essenza di quelle che sono qualità e quantità fuori dal comune.

Kroos ha di sicuro fatto la storia recente di questo sport, riuscendo ad imporsi in contesti importante come la Bundesliga prima e soprattutto la Liga poi, con una maglia pesantissima come quella del Real Madrid. E proprio nella capitale spagnolo si sono spesi gli ultimi anni del suo percorso nel mondo del calcio. Il ritiro, però, è stato più difficile del previsto.