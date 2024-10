Toni Kroos torna al Real, ma da spettatore: “La mia partenza è irremovibile”

Nonostante il suo addio al calcio giocato, Kroos tornerà presto a sedere sulle tribune del Santiago Bernabéu : sarà spettatore nella prossima partita tra i Blancos e il Villarreal, un evento che segna il suo primo ritorno nello stadio madrileno dopo il ritiro. L'ex campione tedesco ha ammesso che assistere alle partite da spettatore è per lui un'esperienza strana e nuova, ma ha anche riconosciuto che continui a sentirsi parte della squadra: " Vedo le partite del Real Madrid da una prospettiva diversa. Lo trovo un po' strano, ma li vedo comunque come parte della squadra ". Questo dimostra quanto profondo sia ancora il suo legame con il club e con i suoi ex compagni, sebbene non senta il desiderio di tornare a giocare: " Non sento il bisogno di dire: 'voglio davvero giocare lì '".

Un riconoscimento reciproco

Anche se Kroos è ormai lontano dal terreno di gioco, riconosce che l'affetto e il riconoscimento dei tifosi e dei suoi ex colleghi sono per lui un grande complimento. "È un complimento essere stato importante, ma bisogna adattarsi", ha detto, consapevole che l'assenza di una figura come la sua possa essere sentita. Tuttavia, il tedesco insiste sull'importanza di guardare avanti e di accettare il cambiamento: "Non fa bene a nessuno dire: 'Non c'è'. Che senso ha?" riflette, mettendo in luce l'inutilità di rimpiangere ciò che è passato e l'importanza di accettare la realtà. Toni Kroos ha iniziato una nuova fase della sua vita, lontano dalle pressioni e dalle sfide del calcio giocato, ma con un legame indissolubile con il mondo del pallone e, soprattutto, con il Real Madrid, che seguirà dalla tribuna del Bernabeu nella sfida contro il Villareal, in programma oggi, 5 ottobre alle 20:45.