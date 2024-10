Real Madrid-Barcellona si avvicina: ecco dove seguire il Clàsico in diretta tv e in streaming. Cresce l'attesa in Spagna e non solo.

Enrico Pecci 24 ottobre - 19:39

L'attesa sta per terminare. È la settimana del Clàsico di Spagna tra Real Madrid e Barcellona. I campioni di Spagna e d'Europa in carica inseguono in classifica la nuova corazzata guidata da Flick, momentaneamente a +3 sui Blancos con un inarrestabile Lewandowski. La super sfida è in programma sabato 26 ottobre alle ore 21.00.

Real Madrid-Barcellona su Dazn: ecco dove vederla in streaming — Real Madrid-Barcellona sarà visibile in streaming live e on demand su Dazn, piattaforma che detiene anche i diritti tv della Liga 2024-2025. Il fischio d'inizio del Clàsico è in programma sabato, 26 ottobre, alle ore 21.00, con la telecronaca del match affidata a Gabriele Giustiniani. Meno due, dunque, ad uno dei match più attesi della stagione calcistica da tutti gli appassionati.

Real Madrid-Barcellona, anche Rodrygo verso il recupero: le probabili formazioni — Il dubbio di Ancelotti è sulle condizioni di Rodrygo, reduce da un problema al ginocchio. In caso di forfait del brasiliano, si va verso il 4-3-1-2 con Bellingham dietro a Vinicius e Mbappé. Flick, invece, potrà contare sugli uomini migliori e sul super tridente d'attacco Yamal-Lewandowski e Raphinha. Ecco le probabili formazioni del match.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Mbappé.

Barcellona (4-3-3): Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó; Pedri, Dani Olmo; Yamal, Lewandoski, Raphinha.