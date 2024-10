Real Madrid-Barcellona: Josè Maria Sanchez Martinez arbitra El Clasico

Real Madrid-Barcellona sarà diretta da José María Sánchez Martínez. Da quando ha debuttato nel 2015, ha diretto ben 386 partite, dimostrandosi un arbitro affidabile e rigoroso, soprattutto nei momenti cruciali del calcio iberico. La sua lunga carriera lo ha portato a dirigere partite di rilievo non solo nella Liga, ma anche in Champions, Europa e Conference League, rafforzando la sua reputazione a livello continentale. Tra le partite che hanno segnato la sua carriera, si annoverano finali importanti in Coppa del Re e Supercoppa Spagnola.