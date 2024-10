Real Madrid-Barcellona, il Clásico sta per cominciare: le formazioni ufficiali

Real Madrid-Barcellona andrà in scena questa sera al Santiago Bernabeu per il big match di andata del Clásico spagnolo. Da un lato ci sarà la squadra di Carlo Ancelotti , dall'altro quella capitanata da Hans-Dieter Flick che per la prima volta affronterà questa partita carica di emozioni e colpi di scena. L'attesa sta per finire: alle ore 21:00 ci sarà il fischio d'inizio.

La Liga, i tifosi delle due squadre e tutti gli appassionati di calcio stasera avranno gli occhi puntati su questa gara che è molto di più di una semplice partita di calcio. È spettacolo, gol, tensione, emozione, gioia e dolore. El Clásico di stasera sarà il primo per Flick ma anche per Mbappé, due grandi attenzionati della serata di gala per il mondo del pallone. Entrambe le società invece arrivano da un appuntamento infrasettimanale in Champions League: il Barça mercoledì ha vinto contro il Bayern Monaco in casa; i Blancos hanno giocato e vinto martedì contro il Borussia Dortmund.