Barcellona, Flick: “Col Real grande partita! Yamal eccezionale come Cubarsí”

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Clásico: le dichiarazioni del tecnico blaugrana in vista di Real Madrid-Barcellona.

Alessia Gentile 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 13:34)

Il Barcellona approderà, sabato alle ore 21:00, in casa del Real Madrid al Santiago Bernabeu per l'attesissimo Clásico della Liga: dopo Carlo Ancelotti, ha perciò parlato del big match in conferenza stampa anche Hansi Flick. L'allenatore dei blaugrana ha mostrato sicurezza e ha rilasciato dichiarazioni ben precise riguardanti la super sfida tutta spagnola che attende i suoi.

Flick in conferenza per Real Madrid-Barcellona — "Per me è il primo Clásico ma sinceramente non ci penso troppo, l'importante è preparare bene la squadra, so che non vediamo l'ora di giocare la partita di domani. Sarà una grande partita. Ora che giochiamo contro il Real Madrid, che è una squadra molto preparata, ma ho fiducia nella mia squadra perché sta facendo benissimo. Mi è piaciuto vedere come siamo andati in vantaggio dopo l'1-1 contro il Bayern. Questo è un esempio di quello che stiamo facendo bene, con più possesso palla e più fiducia. Questa è la chiave, continuare ad andare avanti e adattarsi alle diverse situazioni. Credo nella squadra e penso che abbiamo molte capacità. Tutti corrono e danno il massimo come squadra, sanno che essere uniti è la nostra forza più grande".

"Indicazioni specifiche per Yamal? Parlo sempre con i giocatori. Come dico sempre, abbiamo una grande squadra. Lamine è un giocatore eccezionale che sta facendo benissimo, ma lo stesso vale per Pau Cubarsí, quando vediamo cosa fa a 17 anni. Abbiamo bisogno di tutti al massimo delle prestazioni per domani".

"Fermín Lopez titolare? Non ho ancora deciso. Nell'ultimo gol contro il Bayern è stato davvero molto coinvolto con la palla. Sta dimostrando di essere capace di fare ciò che gli chiediamo. Che abbia mostrato questa prestazione nell'ultima partita è stato un grande segno".

"Gli elogi non mi mettono più pressione, è bello essere elogiati ma so qual è il mio lavoro, che dipende dai risultati. Quindi mi concentro sulla nostra vittoria, sulla partita, su come vogliamo giocare domani. È vero che la situazione in città è cambiata, perché il legame con la squadra è enorme. Mercoledì a Barcellona c'era un'atmosfera incredibile. Per questo lavoro ogni giorno, affinché i tifosi siano felici. In Germania abbiamo tante classiche ma Madrid-Barça è la classica in maiuscolo".

🎙️ Hansi Flick: "My job is prepare the team." #ElClásicopic.twitter.com/qXKi7vaTfP

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2024