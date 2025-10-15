La settimana prossima arriva il primo confronto tra blancos e blaugrana al Santiago Bernabéu ed i padroni di casa hanno pubblicato il prezziario dei biglietti

Jacopo del Monaco 15 ottobre - 10:04

Il sito del Real Madrid ha pubblicato il listino prezzi per il Clásico contro il Barcellona della prossima settimana. Per acquistare il biglietto più economico, bastano poco più di 100 euro ma, per andare in area VIP, servono quasi 1000 euro. I prezzi per alcuni settori del Santiago Bernabéu hanno battuto dei record ottenuto negli ultimi anni.

Prezzi record per il Clásico tra Real Madrid e Barcellona — Alle ore 16:15 di domenica 26 ottobre andrà in scena il Clásico tra il Real Madrid di Xabi Alonso ed il Barcellona di Hans Flick. Attualmente, le due squadre occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione della Liga Spagnola con una distanza di due punti tra loro. I Blancos hanno totalizzato 21 punti, mentre il club catalano ne ha 19.

Nella giornata di ieri, il sito del Real ha pubblicato il listino prezzi dei biglietti per il big match della massima competizione spagnola e le varie fasi di acquisto. Si partirà dai non abbonati, che potranno comprare il biglietto da venerdì 17. Poi si passa alla fase per i possessori dell'abbonamento premium, che avrà inizio lunedì 20 mentre dal giorno dopo partirà la vendita libera.

La cosa che salta subito all'occhio sono i prezzi dei biglietti nei vari settori, visto che il più economico per i non abbonati costa 108 euro per assistere al match dai posti situati nei settori più estremi dello stadio. Sempre nello stesso settore, il prezzo per il pubblico è di 135 euro. Per assistere al Clásico dalle tribune, i tifosi dovranno pagare una cifra che va ai 260 fino ai 465 euro e questa cifra risulta essere un record degli ultimi anni.

Ovviamente i prezzi più alti riguardano l'area VIP del Santiago Bernabéu, visto che si dovranno sborsare ben 990 euro. I biglietti per una partita a Madrid non avevano mai raggiunto cifre così alte, considerando che l'area VIP per il match di Champions League contro la Juventus partirà da 440 euro.