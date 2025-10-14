L'attaccante polacco si è fermato dopo l'ultima gara in Nazionale. Salterà almeno 6 sfide, tra cui il fondamentale incrocio col Real Madrid. Flick continuerà a puntare su Ferran Torres

Alessandro Stella 14 ottobre - 14:28

Dopo l'infortunio di Dani Olmo un'altra importante tegola colpisce il Barcellona. Robert Lewandowski ha infatti rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, durante l'ultima gara giocata in Nazionale. La società non ha ufficializzato i tempi di recupero ("I tempi dipenderanno dall’evoluzione dell’infortunio", si legge nel comunicato), ma le prime stime sono pesanti. Il centravanti starà fuori ragionevolmente tra le 4 e le 6 settimane.

E vista l'età piuttosto avanzata del centravanti, non si potrà forzare più di troppo il recupero. In ogni caso lo stop gli impedirà sicuramente di essere presente il prossimo 26 ottobre, quando i blaugrana affronteranno il Real Madrid nel Clasico al Santiago Bernabeu.

Lewandowski: l'infortunio alla fine del match contro la Lituania. Il Barcellona lo perde per 6 gare — La dinamica dell'infortunio risulta anche poco fortunata. Secondo fonti spagnole, Lewandowski avrebbe accusato il problema proprio alla fine del match giocato domenica contro la Lituania, nella gara valida per le qualificazioni Mondiali. Dopo aver trascinato la sua Polonia (giocando 90 minuti e siglando il gol di testa che è valso il 2-0 definitivo) sempre più verso i playoff, l'attaccante ha subito manifestato il fastidio.

E gli esami effettuati oggi al Ciutat Esportiva hanno rivelato in pieno i timori di tutto il Barcellona. Il numero nove, oltre al Clasico, salterà senza dubbio le sfide di campionato contro Girona, Elche e Celta Vigo nonchè le sfide di Champions League con Olympiacos e Bruges. Difficile pensare anche ad una partecipazione in Nazionale dal 10 al 17 novembre. L'obiettivo sarà quello di ritornare in campo tra il 22 e il 29 del mese prossimo.

Le alternative però lasciano tranquilli: Ferran e Rashford pronti a brillare — Il ko di Lewandowski è sicuramente brutto per il Barcellona. Il polacco ha siglato finora 4 gol in 9 presenze, risultando ancora spesso decisivo. Tuttavia il tecnico Hansi Flick ha valide alternative in quel ruolo: Ferran Torres e Marcus Rashford. C'è anche da dire che Ferran, in questo avvio di stagione, ha più volte giocato dal primo minuto proprio al posto di "Lewa". E i risultati, viste le 5 reti messe a referto, sono stati indubbiamente buoni.

In ogni caso il Barcellona, da agosto ad oggi, fatica ad avere tutti i proprio migliori giocatori a disposizione. Attualmente sono indisponibili, oltre al già citato Olmo, pure Joan Garcia , Marc ter Stegen e Gavi. Invece Lamine Yamal e Fermin Lopez sono rientrati in gruppo solo in questi ultimi giorni, mentre Raphinha si allena ancora a parte.