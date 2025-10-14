Più di cento sostenitori hanno assediato la sede del club per chiedere le dimissioni di Marcelo Moretti, coinvolto in scandali e indagini per frode.

Danilo Loda 14 ottobre - 12:50

Clima esplosivo in casa del club argentino del San Lorenzo. Nel pomeriggio di ieri, oltre un centinaio di tifosi si sono radunati davanti alla sede del club, in Avenida de la Plata, per chiedere le dimissioni immediate del presidente Marcelo Moretti. La tensione è salita rapidamente quando i presenti hanno scoperto che il dirigente si trovava all’interno degli uffici.

Secondo quanto riportato dai media argentini, Moretti è rimasto all’interno del club per ben tre ore, dalle 16 alle 19, mentre all’esterno i tifosi gridavano slogan e invocavano la sua uscita. La protesta è degenerata fino a richiedere l’intervento della polizia, che ha circondato l’edificio e organizzato una scorta per farlo uscire in sicurezza.

Il presidente del San Lorenzo evacuato “come un topo” tra insulti e disordini — La scena dell’evacuazione è stata caotica. Gli agenti hanno fatto salire Moretti su un’auto di servizio per allontanarlo dalla folla, che continuava a inveire contro di lui. Alcuni giornalisti di TyC Sports, collegati in diretta, hanno commentato duramente l’episodio, definendo la fuga del presidente “una scena da film” e aggiungendo che “se ha un minimo di amore per il club, deve andarsene”.

Le immagini mostrano l’auto della polizia circondata da tifosi furiosi, mentre bottiglie e insulti volano da ogni parte. “È uscito come un topo”, ha commentato un sostenitore, sintetizzando il clima di rabbia che aleggia intorno alla sua figura.

Scandali e accuse di frode — La protesta è solo l’ultimo capitolo di una lunga crisi societaria. Moretti, da tempo nel mirino della tifoseria, è al centro di un’indagine per amministrazione fraudolenta. Un video diffuso da un’emittente argentina lo mostrerebbe mentre riceve 25.000 dollari da una madre in cambio del presunto inserimento del figlio nelle giovanili del club.

Dopo una breve sospensione, Moretti era stato reintegrato dal tribunale e aveva deciso di tornare nei suoi uffici per riprendere il controllo della società, ma la sua presenza ha scatenato un’ondata di contestazioni senza precedenti.

Rabbia anche davanti al commissariato — L’episodio non si è concluso con l’evacuazione. Quando il convoglio della polizia è arrivato alla stazione, decine di tifosi hanno seguito l’auto, continuando a lanciare insulti e accuse. “Ladro, vergogna, dimettiti subito”, gridavano i presenti mentre il presidente entrava negli uffici della polizia.

Il caos attorno a Moretti sembra destinato a proseguire. La frattura con la tifoseria è ormai profonda, e il futuro del presidente del San Lorenzo appare più incerto che mai.