Il calciatore ha potuto giocare la partita ma la Federazione della Nazionale ha protestato energicamente contro l'azione delle Forze dell'Ordine locali

Filippo Montoli 14 ottobre - 10:51

Attimi di tensione prima della partita tra Costa Rica e Nicaragua valida per le Qualificazioni Mondiali. La Polizia locale ha fatto irruzione nello spogliatoio avversario per arrestare un giocatore, reo di non aver pagato le derrate alimentari per il mantenimento del figlio. Dopo un accordo verbale, il calciatore è potuto scendere in campo regolarmente. La Federazione calcistica del Nicaragua ha comunque rilasciato un duro comunicato sull'azione della polizia costaricana. Ecco cosa è successo.

Il comunicato del Nicaragua: "Inaccettabile l'intervento della Polizia" — Costa Rica e Nicaragua erano pronte a scendere in campo per la quarta giornata del Gruppo C delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, quando si è verificato un controverso episodio. Nel momento in cui la squadra ospite era all'interno degli spogliatoi, una decina di agenti di polizia costaricani hanno fatto irruzione nella stanza. Il motivo, confermato da entrambe le parti, sarebbe il mancato rispetto da parte di un giocatore del pagamento delle derrate alimentari per il proprio figlio.

Tutto dovrebbe essersi risolto con un accordo verbale tra calciatore e Polizia ma l'episodio non è passato inosservato alla Federazione di Nicaragua. Pochi minuti dopo il calcio d'inizio ha subito emesso un comunicato di condanna. Oltre a spiegare il motivo dell'intervento delle Forze dell'Ordine, la Federazione ha contestato il momento in cui è stato fatto: "Il giocatore si trova in Costa Rica da sabato scorso. È inaccettabile quindi che il tutto sia avvenuto nello spogliatoio della squadra a pochi minuti dalla partita. Questo ha inevitabilmente influenzato la prestazione in campo".

Il comunicato si chiude con la richiesta alla Fifa di investigazione sull'accaduto. Il Nicaragua ha perso 4-1 la partita con il Costa Rica, rimanendo a un solo punto in 4 giornate. La Nazionale centroamericana è matematicamente esclusa dai Mondiali del 2026. L'avversaria, invece, è a quota 6 punti, a due lunghezze dalla capolista Honduras. A due partite dalla fine del girone tutto è ancora aperto, considerando che è solo la prima classificata a qualificarsi.