I Blancos si sono imposti con uno 0-1 di misura grazie al gol del solito Mbappé

Filippo Montoli 20 ottobre - 10:25

Il posticipo della domenica sera di LaLiga tra Getafe e Real Madrid è terminato 0-1. Il decimo gol stagionale in campionato di Mbappé ha regalato a Xabi Alonso i tre punti e il primo posto in classifica. A decidere la partita anche diversi episodi. I padroni di casa sono rimasti in 9 uomini. Durante e soprattutto dopo la gara, alcuni giocatori degli azulones hanno criticato l'atteggiamento di Vinicius. Ecco cosa è successo nel derby madrileno tra Getafe e Real Madrid.

Getafe-Real Madrid, il resoconto di una serata accesa — A valore di rose e storicamente, quello tra Getafe e Real Madrid è un derby poco equilibrato. Non per questo però meno sentito. La partita di domenica sera ne è un chiaro esempio. I padroni di casa sono molto solidi e hanno dato del filo da torcere ai Blancos. L'impressione è che senza espulsioni la gara potesse finire pari, ma andiamo con ordine. La tensione in campo è alle stelle fin da subito, anche se il primo scontro avviene sulle panchine. Poco prima dell'intervallo, Xabi Alonso e José Bordalás si sono scambiati diverse parole dopo che dalla panchina dei padroni di casa era partita qualche parola di troppo. I due hanno chiarito quasi subito, ma il grosso arriva nel secondo tempo.

L'episodio della discordia è l'espulsione al 75esimo di Nyom, entrato un minuto prima in campo. Il camerunese, preso alla sprovvista da un cambio di direzione di Vinicius, ha tentato di fermarlo con il braccio, colpendolo sul volto. L'arbitro ha estratto subito il cartellino rosso, che per molti giocatori del Getafe era eccessivo. Poco dopo arrivano prima il gol di Mbappé e poi la seconda espulsione di giornata. Alex Sancris, già ammonito, colpisce a palla già scaricata Vinicius. Anche in questo caso pochi dubbi per il direttore di gara.

Ma è proprio l'atteggiamento del brasiliano ad aver portato gli uomini di Bordalás a perdere la testa. Dopo il primo rosso, Vinicius si è diretto dal tecnico del Getafe dicendogli sarcasticamente: "Ottimo cambio". Dopo la seconda espulsione e le continue provocazioni, il difensore Juan Iglesias si è rivolto al brasiliano, attaccandolo: "Per queste cose ti odia tutto il mondo. Impara dai tuoi compagni".

Le reazioni nel post-partita — La tensione è continuata del post-partita con le diverse interviste dei protagonisti. Bordalás è tra i più duri sia con l'esterno brasiliano sia con le decisioni arbitrali: "Vinicius non deve venire a provocarmi. Non deve venire da me, ma deve pensare a giocare. Il rosso a Nyom è eccessivo. Bastava il giallo. Vinicius esagera e si tocca il volto, traendo in inganno arbitro e quarto uomo. Lo stesso cambio che ho fatto nasce da un'ammonizione ingiusta di Kiko Femenía". Lo stesso difensore è molto duro: "Tutto va a loro favore. Se gli arbitri non fanno nulla, Vinicius continuerà a comportarsi così".

Sul comportamento del brasiliano è intervenuto anche Jorge Valdano, ex leggenda del Real Madrid: "A Vinicius stiamo chiedendo a ogni partita di contenersi, soprattutto nei gesti. È un atteggiamento che non fa bene alla squadra, a lui stesso e alla sua immagine". A smorzare gli animi, infine, è intervenuto Sancris, uno dei protagonisti in negativo della serata: "Non ha provocato. Ho fatto io l'errore a colpirlo, anche se per me è esagerata l'espulsione".