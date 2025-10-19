West Ham-Brentford, il pronostico di DDD: Monday Night da Goal

West Ham-Brentford, Monday Night dell'ottava giornata di Premier League: info partita, probabili formazioni, scopri il pronostico di DDD

Vincenzo Bellino Redattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 21:46)

Lunedì sera di fuoco al London Stadium, dove il West Ham United ospita il Brentford in una sfida cruciale per la salvezza. Entrambe le squadre cercano punti vitali dopo un avvio di stagione complicato, con i padroni di casa in piena crisi di risultati e le “Bees” a caccia di continuità lontano da casa. Fischio d’inizio alle 21:00 per un Monday Night da non perdere, anche in ottica scommesse.

I precedenti — Negli ultimi precedenti il Brentford ha dominato il confronto diretto: 6 vittorie nelle ultime 9 sfide, con un solo pareggio e due successi per il West Ham. L’ultimo incontro, a febbraio 2025, si è chiuso con uno 0-1 per il Brentford proprio al London Stadium. Storicamente, dunque, i “Bees” rappresentano una vera bestia nera per gli Hammers.

Qui West Ham — Momento nero per gli uomini di Espirito Santo: tre sconfitte consecutive in casa e solo 4 punti in 7 giornate: un rendimento da retrocessione. Nell’ultima uscita, gli “Hammers” sono stati superati 2-0 dall’Arsenal, senza mai tirare in porta. La squadra soffre una drammatica sterilità offensiva (6 gol segnati, 16 subiti) e un possesso palla medio sotto il 50%.

I pochi lampi arrivano da Jarrod Bowen (6 reti stagionali) e Lucas Paquetá, ma la difesa resta un punto debole. Attenzione anche alle assenze: Soucek è squalificato, mentre Füllkrug è fuori per un infortunio muscolare.

Qui Brentford — Il Brentford di Keith Andrews alterna buone prestazioni a blackout totali. Dopo la sconfitta interna contro il Manchester City (0-1), le “Bees” cercano riscatto. In trasferta non va meglio: tre ko consecutivi, ma numeri complessivamente più solidi del West Ham, con una media di 1,3 gol segnati a partita.

L’attacco si affida a Igor Thiago (4 gol in 10 gare) e Bryan Mbeumo, mentre l’esperienza di Jordan Henderson garantisce equilibrio a centrocampo. Tra gli assenti figurano Hickey e Gomes, entrambi out per problemi fisici.

West Ham-Brentford, probabili formazioni — WEST HAM (4-2-3-1): Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Diouf, Magassa, Fernandes, Bowen, Soucek, Summerville, Paqueta. Allenatore: Nuno Espirito Santo

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher, Kayode, Collins, van den Berg, Lewis-Potter, Henderson, Yarmoliuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago. Allenatore: Keith Joseph Andrews

West Ham-Brentford, il Pronostico di DDD — Le quote dei bookmaker fotografano un match aperto ma equilibrato:

Vittoria West Ham - quota 2.43

Pareggio - quota 3.40

Vittoria Brentford - quota 2.88

C'è equilibrio anche per quanto riguarda gli esiti Over/Under 2.5 (Over 1.93 / Under 1.85). La pista più plausibile è l'esito GOAL, entrambe le squadre a segno, offerto a 1.67.

IL Pronostico di DDD: GOAL