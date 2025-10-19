West Ham-Brentford, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming LIVE

Le due compagini di Londra vanno a caccia di tre punti molto importanti data la situazione in classifica abbastanza negativa

Jacopo del Monaco 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 11:02)

Il match tra West Ham e Brentford chiuderà l'ottava giornata della Premier League e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due compagini londinesi si affronteranno alle ore 21:00 di domani sera presso il London Stadium.

Come arrivano le due squadre alla partita — A fine settembre, a causa degli scarsi risultati il West Ham ha esonerato Graham Potter e ha scelto come nuovo allenatore il portoghese Nuno Espírito Santo. Tuttavia, l'arrivo del portoghese non ha ancora portato dei miglioramenti, visto che negli ultimi due match gli Hammers hanno pareggiato 1-1 contro l'Everton e perso 2-0 in casa dell'Arsenal. In questo momento, i padroni di casa sono penultimi con 4 punti e non vincono dal 31 agosto, quando hanno battuto 0-3 il Nottingham Forest.

Così come gli avversari di domani sera, anche il Brentford allenato dall'irlandese Keith Andrews non ha iniziato benissimo il campionato, anche se in Carabao Cup ha eliminato nei primi due turni il Bournemouth vincendo 0-2 e l'Aston Villa ai calci di rigore. In Premier, invece, le Bees occupano la sedicesima posizione con 7 punti e, negli ultimi due match, prima ha battuto 3-1 il Manchester United e poi ha perso di misura contro il Manchester City, il quale ha ottenuto la vittoria grazie alla rete del solito Erling Haaland.

Probabili formazioni — A parte le assenze di Füllkrug ed Earthy, salvo imprevisti Espírito Santo dovrebbe schierare la formazione titolare. Per quanto riguarda il Brentford, invece, ci sono dubbi sulle presenze di Hickey e Gustavo Nunes, mentre saranno indisponibili Maghoma, Nelson e Milambo.

WEST HAM (4-1-4-1): Aréora; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa; Bowen, Paquetá, Fernandes, Summerville; Wilson. All: Espírito Santo

BRENTFORD (5-3-2): Kelleher; Kayodr, Ajer, van den Berg, Collins, Hickey; Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard; I. Thiago, Schade. All: Andrews

West Ham-Brentford, dove vedere il posticipo di Premier League — Le due squadre della capitale inglese punteranno alla vittoria per recuperare un po' di punti, in particolar modo gli Hammers visto che si trovano al penultimo posto. La sfida tutta londinese tra West Ham e Brentford inizierà domani sera alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canale Sky Sport Max e Sky Sport 4K. La diretta streaming della partita, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.