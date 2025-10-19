Il fuoriclasse argentino ha siglato una tripletta nell'ultima giornata di MLS, ora iniziano i playoff

Carmine Panarella 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 09:33)

Altra prestazione maiuscola per l’eterno Lionel Messi nell'ultimo turno di regular season in MLS: il match tra Nashville e Inter Miami è terminato col rocambolesco risultato di 2-5 e tra le reti degli ospiti spicca una straordinaria tripletta del fantasista argentino ai minuti 34, 63 e 81. Si tratta di un dato importante, perché con questi tre gol segnati l'ex PSG e Barcellona ha concluso il Golden Boot 2025, ovvero il titolo di capocannoniere del campionato.

Messi lancia l'Inter Miami ed entra nella storia — Nonostante i 38 anni alle spalle, Messi ha dimostrato ancora una volta che la classe non ha età. Sono 29 reti totali in 28 partite per l'argentino, che chiude questa prestigiosa classifica davanti a Denis Bouanga del Los Angeles FC e Sam Surridge proprio del Nashville, entrambi fermi a quota 24. In passato, solamente altri tre giocatori hanno segnato più reti di Messi nella regular season, ovvero Zlatan Ibrahimovic con 30 marcature, Josef Martinez con 31 e Carlos Vela con 34.

Messi da record, Mascherano: "Credo che gli daranno il premio di MVP" — Sull'eccezionale stagione disputata dalla Pulce, il tecnico Javier Mascheranosi è espresso dichiarando: “Beh, cosa posso dire di Leo? La verità è che è stato ancora eccezionale, come al solito. Ovviamente, penso che se qualcuno avesse avuto dubbi su come sarebbe stata la sua stagione, direi che ha spazzato via ogni perplessità. Credo che con ogni probabilità gli daranno il premio di MVP del torneo per tutto quello che ha fatto in campo”.

Ora per l'Inter Miami è il momento di pensare ai playoff in programma, quando Messi e compagni si troveranno nuovamente contro il Nashville. In questo tipo di gare secche gli equilibri sono differenti rispetto al campionato e ogni dettaglio conta quando sia arriva al dentro o fuori. Puntare ad una vittoria del titolo che sarebbe storica, con queste premesse, non è impossibile.