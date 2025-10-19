I padroni di casa vogliono tornare alla vittoria dopo tre sconfitte di fila, mentre i Red Devils puntano a battere un'altra big dopo il Chelsea

Jacopo del Monaco 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 10:01)

In occasione dell'ottava giornata di Premier League andrà in scena il big match tra Liverpool e Manchester United e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Quest'importante sfida tra i Campioni d'Inghilterra ed i Red Devils comincerà oggi alle ore 17:30 ad Anfield.

La situazione dei due club — Il Liverpool allenato da Arne Slot ha iniziato molto bene la sua stagione grazie alle sette vittorie di fila tra Premier e Champions League. Nelle ultime tre partite, però, i Reds hanno incontrato la sconfitta per tre volte consecutive: due in campionato fuori casa contro Crystal Palace e Chelsea, entrambe terminate 2-1; l'altra nella massima competizione europa contro i turchi del Galatasaray, che ottenuto la vittoria grazie alla rete dagli 11 metri dell'ex Napoli Victor Osimhen.

Il Manchester United del portoghese Ruben Amorim, invece, sta vivendo un inizio di stagione fatto di alti e bassi. Fino ad ora, i Red Devils hanno collezionato in campionato un solo pareggio, tre vittorie ed altrettanti pareggi. Clamorosamente, hanno già salutato la Carabao Cup essendo stati eliminati ai rigori dal Grimsby Town, club della League Two. Nell'ultima partita di campionato, i mancuniani hanno vinto 2-0 all'Old Trafford contro il Sunderland grazie alle reti di Benjamin Šeško e Mason Mount.

Probabili formazioni — A parte i lungodegenti Leoni e Bajčetić, i padroni di casa non avranno a disposizione Alisson e Gravenberch, mentre sono da valutare le condizioni di Endo e Konaté. Al posto di quest'ultimo, infatti, dovrebbe giocare Joe Gomez. Per i Red Devils, invece, dovrebbe essere riconfermato in porta Lammens, grazie al quale hanno ottenuto il primo clean sheet stagionale. Tuttavia, Amorim non potrà contare su Lisandro Martínez, mentre Heaven e Mazraoui sono in dubbio.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Gomez, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak. All: Slot

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Yoro, de Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, B. Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Mount; Šeško. All: Amorim

Liverpool-Manchester United, dove vedere la sfida — I Campioni d'Inghilterra vogliono tornare alla vittoria dopo aver perso tre partite di fila tra Premier e Champions. I mancuniani, invece, hanno come obiettivo il ritorno alla vittoria in campionato ad Anfield, che manca dallo 0-1 del gennaio 2016. Il North-West Derby tra Liverpool e Manchester United avrà inizio alle ore 17:30 e si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Uno. La diretta streaming del match, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.