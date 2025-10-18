L'attuale tecnico dei Red Devils ha ricevuto spesso delle critiche ma i suoi giocatori la pensano diversamente facendo quadrato per superare tutte le difficoltà insieme.

Jacopo del Monaco 18 ottobre - 17:23

In una recente intervista, il difensore del Manchester United Matthijs de Ligt ha preso le parti del suo allenatore Ruben Amorim. Da quando ha iniziato la sua esperienza inglese, il tecnico portoghese ha ricevuto diverse critiche. Fortunatamente, la maggior parte dei calciatori dei Red Devils hanno deciso di schierarsi dalla sua parte. L'ultimo ad aver speso parole positive per lui è stato l'ex difensore di Ajax e Juventus.

Amorim difeso da de Ligt: "Tra di noi c'è onestà. Stiamo migliorando come squadra" — Fino a questo momento, l'esperienza di Amorim sulla panchina del Manchester United si può definire memorabile in senso negativo. La scorsa stagione ha concluso la Premier League al 15esimo posto e ha perso la finale di Europa League contro il Tottenham. Adesso, invece, i mancuniani hanno totalizzato 10 punti in 7 partite e sono stati eliminati subito dalla Carabao Cup perdendo ai rigori con il Grimsby Town, squadra della quarta divisione inglese. Dal suo arrivo allo United, il tecnico portoghese ha ricevuto diverse critiche ma, nonostante tutto, la dirigenza si fida di lui ed anche la maggior parte dei calciatori che allena.

In una recente intervista per il quotidiano Telegraph, il difensore centrale de Ligt ha parlato del suo allenatore: "Ho un buon rapporto con lui perché è molto diretto ed anch'io lo sono con lui. È una questione di onestà e con essa possiamo dire cose che a volte non sono così carine ma le accettiamo visto che è l'unico modo. Comunicazione e chiarezza sono due cose fondamentali in una squadra".

In seguito, l'olandese ha parlato del 3-4-2-1, modulo che Amorim ha intenzione di utilizzare ancora: "Stiamo migliorando come squadra. Nel calcio moderno, anche se si gioca con una difesa a 4, quasi tutti giocano con 3 difensori. È sempre facile dire 'sistema questo o quello'. Ma, alla fine, è sempre adattabile durante tutta la partita. Non esiste una situazione in cui il sistema di gioco sia sempre lo stesso. Con questa flessibilità, abbiamo il dovere di trovare una soluzione per fare tutto bene".