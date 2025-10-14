Il capitano degli Spurs rientrerà a Londra nelle prossime ore per essere a disposizione in vista della sfida di domenica contro l'Aston Villa.

Mattia Celio Redattore 14 ottobre - 17:34

La spedizione di Cristian Romero con l'Argentina si è chiusa in anticipo. Ma non per un infortunio. Il capitano del Tottenhamè stato richiamato dagli Spurs per rientrare a Londra in anticipo in vista delle prossime partite di Premier League ed Europa League. Per riavere il leader della squadra a disposizione, il club inglese ha pagato di tasca propria un volo charter.

Il club londinese sarà impegnato domenica pomeriggio contro l'Aston Villa, sfida importante per restare nei piani alti della classifica. Motivo per cui servono giocatori freschi e motivo per cui la squadra di Thomas Frank ha pagato di tasca propria il volo charter per riportare a Londra in anticipo l'ex Atalanta.

Si tratta di una decisione presa non solo per far riposare uno dei giocatori basilari della squadra ma anche per evitare eventuali discussioni con lo stesso difensore. Come vuole la prassi, infatti, sono le Nazionali a pagare il volo per i giocatori convocati, ma i club inglesi spesso dividono il costo di un volo charter privato per coloro che affrontano viaggi particolarmente lunghi o che torneranno più tardi dei loro compagni di squadra, come appunto Romero e Martínez.

Lo scorso anno, infatti, il classe '98 criticò la scelta degli Spurs di non pagare il volo di ritorno dopo la sconfitta dell'Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali in Colombia. All'epoca, il Tottenham si stava preparando per il big match contro l'Arsenal e questi ultimi avevano pagato i voli charter per riavere in anticipo i giocatori in vista della partita. Romero, come ricordiamo, ha rinnovato il contratto con i Lilywhites questa estate diventando il giocatore più pagato del club.