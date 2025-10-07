Brooklyn Earick, famoso DJ che spesso si esibisce ad Ibiza, ha smentito il suo possibile acquisto Tottenham. Secondo alcune indiscrezioni che sono arrivate dall'Inghilterra, il musicista ed imprenditore ha legami con un consorzio statunitense che sembrava interessato all'acquisizione del club di Londra. Già a fine settembre, l'ENIC, proprietari del club di Premier League, ha comunicato che il club non è in vendita e ha respinto l'interesse da parte del disc jockey. Nelle scorse ore, è arrivata la risposta da parte del DJ.