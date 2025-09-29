Il centrocampista portoghese ha evitato la sconfitta del Tottenham contro il Wolverhampton, ma i tifosi degli Spurs non hanno gradito la sua esultanza ritenuta eccessiva per il pareggio finale.

Mattia Celio Redattore 29 settembre - 16:45

Come si sa, per ogni calciatore segnare una rete è una grandissima soddisfazione, ma se a segnare è una pedina abituata a giocare arretrata e per di più al 94', la soddisfazione è doppia. È il caso, questa volta, di João Palhinha. Il centrocampista del Tottenham, nella sfida contro il Wolverhapton, ha segnato il gol che ha salvato gli Spurs da una sconfitta ormai vicina, ma la sua euforia per la rete realizzata non è stata ben vista dai tifosi londinesi.

Tottenham, Palhinha si difende dalle critiche per l'eccessiva esultanza — Joao Palhinha si è preso la scena sabato scorso. Ma forse anche troppo. Ad un minuto dalla fine della sfida tra Tottenham e Wolverhampton, con gli ospiti in vantaggio 1-0, il centrocampista portoghese ha realizzato la rete del pareggio con un bel destro da fuori area. Ma quello che è successo dopo non è piaciuto ai tifosi degli Spurs. Il classe '95 ha celebrato la rete togliendosi la maglia e correndo verso il settore locale. Come se avesse segnato il gol della vittoria.

Un'esultanza ritenuta troppo eccessiva dalla tifoseria londinese, non molto soddisfatta per il risultato finale, ovvero 1-1. Proprio per questo l'ex Fulham è stato preso di mira fin subito dopo il fischio finale. Nelle ultime ore, il portoghese ha risposto alle critiche con un post sul suo profilo social: "Un pareggio in casa non era chiaramente il risultato che tutti volevamo, ma forse era il più giusto. A volte questi giochi ci portano a un tipo di riflessione diverso da una semplice vittoria. Infine, voglio dire che celebrerò ogni momento di successo come se fosse il primo! L'emozione e soprattutto la passione vi faranno vivere sempre intensamente questi momenti".

Tottenham, come ricordiamo, tornerà in campo giovedì contro il Bodø/Glimt nella sfida valida per la seconda giornata di Europa League. Una sorta di rivincita della semifinale della scorsa edizione, vinta dagli Spurs, poi vincitori della competizione.