West Ham-Tottenham, non solo un derby ma giovani talenti emergenti a confronto

West Ham-Tottenham non è solo uno storico derby londinese ma una sfida tra talenti emergenti pronti a esplodere definitivamente.

Gennaro Dimonte 13 settembre - 08:47

Il derby londinese tra West Ham e Tottenham è pronto a infiammare la quarta giornata di Premier League. Una sfida storica tra due club che hanno l'obiettivo di tornare a fare bene dopo una stagione non proprio positiva. Un connubio tra giovani talenti e giocatori esperti di questo campionato da una parte e dall'altra si affronta con la speranza dei tifosi di poter regalare gioie e spettacolo. Diamo uno sguardo ai possibili colpi del futuro da entrambi i lati.

West Ham, giovani talenti: Diouf e Summerville su tutti — Il ricambio generazionale nel calcio inglese è molto frequente e vale tendenzialmente per tutti i club, dalle big alle piccole. Nel caso del West Ham però sono pochi i giocatori sotto i 20 anni in grado di potersi ritagliare uno spazio importante in prima squadra. El Hadji Malick Diouf è un valore aggiunto per la rosa allenata da Graham Potter.

Esterno sinistro classe 2004 in grado di spaziare su tutta la fascia, è alla sua prima stagione in Premier League dopo aver segnato 7 gol nello Slavia Praga. Gia due assist nelle tre giornate di campionato disputate per il senegalese, prodotto del Tromso e nato calcisticamente in Norvegia.

Un altro talento inespresso con ampi margini di crescita è Crysencio Summerville. 23 anni ad ottobre, l'attaccante è stato acquistato dal West Ham per 29 milioni dopo aver segnato 19 gol con 9 assist in Championship con la maglia del Leeds. I suoi due assist in otto minuti nello 0-3 al Nottingham Forest dopo aver saltato le prime giornate per infortunio sono un ottimo viatico per migliore la stagione precedente da un solo gol e altrettanti passaggi vincenti.

Investimento che il club ha fatto anche su Soungoutou Magassa. Prelevato dal Monaco per 17 milioni, il centrocampista francese deve ancora esordire in gare ufficiali con il West Ham.

Tottenham, Gray è già un veterano a 19 anni. Brennan Johnson la certezza — A differenza del West Ham, il Tottenham ha saputo coltivare i giovani talenti mettendoli in campo praticamente da ragazzini. Il caso più eclatante riguarda il centrocampista Archie Gray. La carta d'identità recita marzo 2006, la carriera invece dice che a 19 anni il prodotto del Leeds ha all'attivo 30 presenze in Premier League e 11 in Europa League. La sua grande qualità è la capacità di reinventarsi in qualsiasi ruolo: da difensore centrale a terzino da ambo i lati, da mediano a trequartista e addirittura prima punta.

La certezza invece si chiama Brennan Johnson. L'obiettivo dell'ala destra classe 2001 è quello di quantomeno confermare i 18 gol e 7 assist della scorsa stagione. Partito alla grande in Premier con 2 gol in 3 match, è nel pieno della sua maturazione calcistica dopo essersi fatto le ossa in League One e Championship con Lincoln City e Nottingham Forest.

Discorso simile a Gray per Lucas Bergvall. Il centrocampista centrale, con il suo compagno di reparto, forma una coppia di 19enni terribili che hanno già alle spalle un campionato da protagonisti seppur in negativo per i risultati acquisiti in Premier. Pochi però possono dire all'età del nazionale svedese di aver giocato oltre 30 match di Premier League e 12 di Europa League, compresa la finale vinta contro il Manchester United.