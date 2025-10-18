Fatale è stato il sonoro ko casalingo contro il Chelsea, goccia che ha fatto traboccare un vaso che non convinceva già da tempo i piani alti del Nottingham.

Alessia Bartiromo 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 16:14)

La notizia era già nell'aria ma è stata ufficializzata pochissimi minuti fa: Ange Postecoglu non è più l'allenatore del Nottingham Forrest. Con un comunicato sul proprio sito, il club inglese ha deciso il cambio in panchina dopo soli 40 giorni dall'arrivo del tecnico, che ha rilevato Nuno Espirito Santo. Fatale è stato il sonoro ko casalingo contro il Chelsea, goccia che ha fatto traboccare un vaso che non convinceva già da tempo i piani alti del Nottingham.

Ange Postecoglu saluta il Nottingham Forrest: fatale il ko contro il Chelsea — Otto partite senza vittorie e 40 giorni in cui la gestione Postecoglu non ha totalmente convinto i piani alti del Nottingham Forrest. Un feeling mai sbocciato con i tifosi, che immaginavano ben altro epilogo con il neo tecnico e le difficoltà che si sono presentate sin da subito, con la notizia di un suo eventuale esonero nell'aria già da un mese. Il suo addio è stato il più veloce in tutta la storia della Premier League, con l'ultima giornata di campionato che è stata per lui davvero fatale.

Il destino gli ha posto davanti un avversario tutt'altro che facile, il Chelsea tra le mura amiche ma il verdetto del campo è stato decisamente sonoro. Uno 0-3 senza appello, con la rete di Acheampong che ha dato il via alle marcature al 49', Pedro Neto per il raddoppio al 52' e Reece James per il tris nel finale. Il post gara è stato chiaro: bisognava cambiare qualcosa.

Il comunicato ufficiale del club — Questo il comunicato ufficiale del club, divulgato pochi minuti dopo la sconfitta contro il Chelsea: "Il Nottingham Forest Football Club può confermare che, dopo una serie di risultati e prestazioni deludenti, Ange Postecoglou è stato sollevato dall'incarico di capo allenatore con effetto immediato. Il Club non farà ulteriori commenti in questo momento", termina, confermando un momento molto teso, in attesa di capire chi potrà prenderne il posto in panchina.