Federico Iezzi Collaboratore 14 settembre - 18:43

Un esordio da incubo quello di Ange Postecoglu sulla panchina del Nottingham Forest: l'Arsenal, infatti, ha dominato in lungo e in largo e il match è terminato 3-0. «Loro sono una buona squadra, ma perdere è sempre deludente. Non posso certo criticare i giocatori per il loro impegno e la determinazione», ha commentato il tecnico ex Tottenham.

Arsenal-Nottingham Forest — All'Emirates Stadium si è visto un vero e proprio Arsenal show: 3-0 contro un Forestnettamente in difficoltà, dominio totale, terza vittoria e terzo clean sheet in quattro partite di campionato. Dopo quattro giornate la squadra di Arteta vuole chiarire a tutti di essere tra le più forti del torneo. E così spazza via un Nottingham Forest in difficoltà con il gol di Gyokeres e la doppietta di Zubimendi. Con questa vittoria i Gunners sono secondi in classifica a nove punti, appena tre di distanza dai rivali del Liverpool.

L'esordio amaro di Postecoglu con il Nottingham — Non poteva iniziare in modo peggiore l'avventura del greco sulla panchina del Forest. Arrivato a Nottingham durante la pausa nazionali, il tecnico ha avuto poco tempo a disposizione per preparare un match difficile come quello contro i Gunners. Nel post partita Postecoglu, parlando ai microfoni del club, ha analizzato la disfatta: «Sono una buona squadra, ma è comunque deludente perdere. Il secondo gol ci ha tolto la vittoria ma non posso criticare i giocatori per il loro impegno e la loro determinazione. Non direi che avevamo il controllo della partita, ma ci siamo impegnati molto per tenerli lontani dalla nostra porta. Anche quando eravamo sotto di un gol, siamo riusciti ad avere qualche buona occasione. Abbiamo subito il secondo gol dopo l'intervallo e non siamo riusciti a resistere».

Dopo aver brevemente elogiato il club avversario, dichiara: «Sono una squadra esperta, sanno come gestire la situazione e possiamo trarne insegnamento». Poi l'allenatore dei Reds di Nottingham ha spiegato quali i passi da fare per migliorare: «La cosa importante ora è iniziare a lavorare in vista della prossima partita e fare qualche sessione di allenamento con i ragazzi, che sarà preziosa per me, per lo staff e per i giocatori stessi».