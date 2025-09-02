Una grande ingenuità per il calciatore che potrebbe costargli cara: i Bully XL non possono più essere venduti o acquistati nel Regno Unito da dicembre 2023 e devono essere registrati

Filippo Montoli 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 09:53)

Il centrocampista del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, dovrà presentarsi in Tribunale in Inghilterra. Non ha fatto registrare il suo cane, un Bully XL, entro febbraio di quest'anno, data ultima per poterlo fare. Questa razza canina è infatti diventata illegale in Inghilterra nel corso del 2023, dopo una serie di attacchi mortali. Tutti i proprietari di questo animale avrebbero dovuto registrarlo entro febbraio 2025 ma Gibbs-White non lo ha fatto e ora rischia delle sanzioni.

Gibbs-White e il suo cane non registrato, cosa rischia il centrocampista — Avere un cane può essere molto importante al giorno d'oggi per un calciatore. Innanzitutto a livello psicologico, così da potersi svagare lontano dalle telecamere e dal campo da gioco. In secondo luogo per una questione di sicurezza. Con i guadagni milionari, questi sportivi sono sempre più oggetto di attenzioni da parte di ladri e malviventi. Sono infatti diversi i giocatori che hanno scelto razze canine "di difesa" per far sentire sé stessi e i propri familiari più al sicuro.

Uno dei cani più diffusi a questo scopo è il Bully XL, una sottospecie del classico American bully. In Inghilterra, però, è proibito possederne uno senza una apposita autorizzazione. Tra il 2022 e il 2023 questo animale ha causato diversi incidenti mortali e per questo il governo inglese ha preso questa misura drastica. Tutti i proprietari dovevano registrare il proprio amico a quattro zampe entro febbraio, ma Gibbs-White non lo ha fatto e per questo è stato convocato da un tribunale locale.

Possedere un Bully XL non registrato è un reato penale, ma fortunatamente per il centrocampista inglese il suo caso viene considerato civile. Non dovrebbe dunque rischiare la massima pena, ovvero il carcere per sei mesi e l'abbattimento dell'animale. Gibbs-White rischia comunque una sanzione, in quanto accusato di non aver rispettato la data limite per la registrazione del suo cane. Dovrà presentarsi in tribunale il prossimo mese.