Nottingham Forest, il comunicato UFFICIALE dell'arrivo di Postecoglou

Ange Postecoglou è quindi il nuovo manager del Nottingham Forest. Dopo il trionfo europeo della scorsa stagione, l'esperto allenatore si siede su una panchina delicata con grandi ambizioni. Sì perché Marinakis, proprietario della squadra, è un personaggio decisamente particolare e avere a che fare con lui non è sempre facile. Lo testimonia anche l'esonero di Espirito Santo. Il portoghese, reduce da un'ottima stagione, ha chiuso i rapporti con il facoltoso armatore greco ed è stato sollevato dall'incarico.