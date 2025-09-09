Campione in carica dell'Europa League, vinta sulla panchina del Tottenham, Ange Postecoglouè il nuovo allenatore del Nottingham Forest dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo. L'australiano arriva in corsa, praticamente all'inizio della stagione, vista la rottura dei rapporti fra il portoghese e l'istrionico proprietario del club britannico, Marinakis.
NUOVO ALLENATORE
Nottingham Forest, UFFICIALE: Postecoglou è il nuovo allenatore
Nottingham Forest, il comunicato UFFICIALE dell'arrivo di Postecoglou—
Ange Postecoglou è quindi il nuovo manager del Nottingham Forest. Dopo il trionfo europeo della scorsa stagione, l'esperto allenatore si siede su una panchina delicata con grandi ambizioni. Sì perché Marinakis, proprietario della squadra, è un personaggio decisamente particolare e avere a che fare con lui non è sempre facile. Lo testimonia anche l'esonero di Espirito Santo. Il portoghese, reduce da un'ottima stagione, ha chiuso i rapporti con il facoltoso armatore greco ed è stato sollevato dall'incarico.
Ecco uno stralcio del comunicato del Nottingham Forest: "Il Nottingham Forest è lieto di comunicare la scelta di Ange Postecoglou come allenatore della prima squadra del club. Postecoglou vanta una carriera di oltre 25 anni e arriva a Trentside con un'esperienza maturata gareggiando regolarmente e vincendo trofei ai massimi livelli".
All'interno del comunicato ci sono anche le parole di Marinakis sull'arrivo di Postecoglou: "Portiamo all'interno della società un allenatore con una comprovata e costante esperienza ai massimi livelli del calcio internazionale. La sua esperienza nell'allenare squadre di assoluto valore, unita al suo desiderio di costruire qualcosa di speciale con noi al Forest, lo rendono un profilo fantastico per aiutarci nel nostro percorso e raggiungere con perseveranza tutti i nostri obiettivi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA