Alessia Bartiromo 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 15:29)

In Spagna tiene sempre più banco la querelle sulle partite di campionato da disputarsi all'estero. Tra questa figura Villarreal-Barcellona in programma a dicembre, che ha creato una vera e propria spaccatura tra coloro che hanno preso di buon grado la decisione e tra coloro che si sono definiti nettamente contrari. Tra questi c'è anche l'allenatore del Real Madrid Xabi Alonso che, a margine della conferenza stampa alla vigilia della sfida dei Blancos contro il Getafe in trasferta, non ha perso l'occasione per ribadire in maniera schietta il suo pensiero.

Una partita divisiva tra polemiche e perplessità — Le partite di campionato programmate all'estero stanno portando con sé non poche polemiche. Non solo Milan-Como in programma a Perth in Australia, sconvolgendo completamente i piani settimanali delle due squadra ma altresì Villarreal-Barcellona che sarà giocata invece a Miami, lasciando basiti allenatori, calciatori e addetti ai lavori. Una decisione che si va a inserire in un calendario già molto folto, ancor di più per le squadre impegnate anche nelle coppe Europee come le due spagnole e che ha portato i calciatori de LaLiga a protestare in questo turno di campionato, restando fermi per i primi 15 secondi di gioco.

Il punto di vista di Xabi Alonso — Al coro si unisce anche l'allenatore del Real Madrid Xabi Alonso che, alla vigilia della gara in trasferta contro il Getafe, in conferenza stampa ha espresso nuovamente il suo punto di vista a riguardo, non usando mezzi termini. "La mia opinione a riguardo resta la stessa di quando mi hanno fatto la stessa domanda già due mesi fa. Siamo contrari perché falsa completamente il campionato. Inoltre, non c'è stata unanimità nella decisione, né sono stati consultati i club", ha tuonato con i media. "Le proteste sono positive perché molti club la pensano così. Le decisioni da prendere affinché ciò non accada di nuovo sono di competenza di altre persone ma la nostra opinione resterà sempre tale", chiosa l'allenatore.