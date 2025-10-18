Secondo pareggio di fila per i campioni in carica, che si fermano anche contro lo Strasburgo. L’ex tecnico del Sassuolo può salire in vetta

Domenico Ciccarelli 18 ottobre - 14:21

L’ottavo turno di Ligue 1 si apre con grandi colpi di scena. Al Parco dei Principi di Parigi, il PSG è sbattuto contro la sorpresa momentanea del campionato francese, lo Strasburgo. Per ben 58’ gli uomini di Liam Rosenior hanno creato un bel po’ di problemi ai campioni d’Europa: a mezz’ora dalla fine della gara si trovavano sopra di 1-3. Ad avviare la rimonta è stato Gonçalo Ramos, ed è stata conclusa da Senny Mayulu.

PSG-Strasburgo: un gara da colpi di scena — Eppure la gara sembrava essersi messa in discesa per il PSG: non appena sei minuti dopo il fischio d’inizio a portare in vantaggio la formazione di casa è stato Bradley Barcola. Il giovane francese spedisce la palla in porta, su assist del solito Désiré Doué. All’improvviso, però, si accende lo Strasburgo. Prima Joaquin Panichelli, migliore in campo, e poi Diego Moreira permettono alla squadra di Rosenoir di andare negli spogliatoi sul risultato di 1-2.

E non è finita qui, perché appena iniziata la ripresa lo Strasburgo mostra nuovamente i muscoli: uno scatenato Joaquin Panichelli trova la doppietta personale, e la terza rete per gli uomini di Rosenoir. Il PSG, però, in un momento di blackout totale, riesce a trovare la luce. Su calcio di rigore, Gonçalo Ramos riapre il match, ed a concludere la rimonta ci pensa Senny Mayulu a 10 minuti dalla conclusione della gara. Nulla toglie che è stata una serata molto complicata per i campioni in carica, che rallentano ancora una volta: due punti in due partite.

Il Marsiglia può scavalcare i parigini — Occasione d’oro per il Marsiglia. La formazione di Roberto De Zerbi gode di un ottimo momento di forma: tra campionato e Champions League, arriva da 4 vittorie, tre di fila in Ligue 1. E contro Le Havre ha una ghiotta opportunità di prendersi la vetta. Riuscirà l’allenatore italiano a portare i suoi uomini in cima alla classifica? Le qualità c’è, quindi il treno sicuramente cercherà di prenderlo al volo.