Domenica 19 ottobre 2025, il Roazhon Park di Rennes sarà teatro di una sfida dal sapore delicato tra Rennes e Auxerre, valida per la nona giornata di Ligue 1.
La Ligue 1 in Streaming Gratis
Rennes-Auxerre in diretta streaming gratis: dove vedere la partita
Dove vedere Rennes-Auxerre in diretta TV e streaming gratis—
La diretta del match sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. L'apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a Rennes-Auxerre, ma anche a tutte le altre partite del ricco palinsesto live della piattaforma. Inoltre, gli utenti avranno accesso a statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell'incontro.
Come arrivano le due squadre al match—
Il Rennes attraversa un periodo di stabilità ma con margini di miglioramento. Quattro pareggi e una vittoria nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra difficile da battere, ma anche incapace di chiudere le partite. Il Rennes, decimo in classifica, resta comunque a soli tre punti dalla zona Europa. Dall’infermeria arrivano buone notizie: gruppo quasi al completo, con il solo Ait Boudal ancora out per problemi muscolari e Rouault verso la non convocazione.
Dall’altra parte, l’Auxerre arriva in Bretagna in piena emergenza di risultati. Cinque sconfitte e una sola vittoria nelle ultime sei di Ligue 1 raccontano di una squadra in crisi. Il tecnico Pellissier resta però fiducioso, nonostante il recente 0-1 contro il Lens. Gli infortuni non aiutano: Diomandé, Coulibaly e Siwe sono fuori per problemi rispettivamente all’inguine, alla spalla e al ginocchio.
Le probabili formazioni di Rennes-Auxerre—
Sul piano tattico, Beye dovrebbe confermare il 3-5-2, con Samba tra i pali e una difesa composta da Rouault, Jacquet e Brassier. A centrocampo, Blas, Camara, Rongier, Fofana e Merlin formeranno un quintetto duttile, mentre davanti spazio al duo Embolo–Lepaul, chiamato a garantire imprevedibilità e profondità.
Pellissier dovrebbe confermare il 5-4-1, con Leon in porta e una difesa a cinque composta da Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa e Mensah. Sulle fasce agiranno Sinayoko e Matondo, con Owusu e Namaso a supporto del centravanti Mara, punto di riferimento dell’attacco.
Rennes (3-5-2): Samba; Rouault, Jacquet, Brassier; Blas, Camara, Rongier, Fofana, Merlin; Embolo, Lepaul. Allenatore: Beye.
Auxerre (5-4-1): Leon; Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa, Mensah; Sinayoko, Owusu, Matondo, Namaso; Mara. Allenatore: Pellissier.
Rennes-Auxerre, partita valida per la Ligue 1.
