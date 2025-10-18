Rennes-Auxerre in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Rennes-Auxerre, sfida di Ligue 1 del 19 ottobre 2025 alle 17:15: statistiche, probabili formazioni e streaming gratis su Bet365.

Stefano Sorce 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 13:15)

Domenica 19 ottobre 2025, il Roazhon Park di Rennes sarà teatro di una sfida dal sapore delicato tra Rennes e Auxerre, valida per la nona giornata di Ligue 1. Guarda ora Rennes-Auxerre GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365!

Dove vedere Rennes-Auxerre in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. L’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a Rennes-Auxerre, ma anche a tutte le altre partite del ricco palinsesto live della piattaforma. Inoltre, gli utenti avranno accesso a statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Guarda Rennes-Auxerre in diretta streaming GRATIS su Bet365, ovunque ti trovi e da qualsiasi dispositivo!

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni il tuo saldo attivo, oppure effettua una scommessa

Cerca Rennes-Auxerre sul palinsesto di Bet365

Come arrivano le due squadre al match — Il Rennes attraversa un periodo di stabilità ma con margini di miglioramento. Quattro pareggi e una vittoria nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra difficile da battere, ma anche incapace di chiudere le partite. Il Rennes, decimo in classifica, resta comunque a soli tre punti dalla zona Europa. Dall’infermeria arrivano buone notizie: gruppo quasi al completo, con il solo Ait Boudal ancora out per problemi muscolari e Rouault verso la non convocazione.

Dall’altra parte, l’Auxerre arriva in Bretagna in piena emergenza di risultati. Cinque sconfitte e una sola vittoria nelle ultime sei di Ligue 1 raccontano di una squadra in crisi. Il tecnico Pellissier resta però fiducioso, nonostante il recente 0-1 contro il Lens. Gli infortuni non aiutano: Diomandé, Coulibaly e Siwe sono fuori per problemi rispettivamente all’inguine, alla spalla e al ginocchio.

Le probabili formazioni di Rennes-Auxerre — Sul piano tattico, Beye dovrebbe confermare il 3-5-2, con Samba tra i pali e una difesa composta da Rouault, Jacquet e Brassier. A centrocampo, Blas, Camara, Rongier, Fofana e Merlin formeranno un quintetto duttile, mentre davanti spazio al duo Embolo–Lepaul, chiamato a garantire imprevedibilità e profondità.

Pellissier dovrebbe confermare il 5-4-1, con Leon in porta e una difesa a cinque composta da Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa e Mensah. Sulle fasce agiranno Sinayoko e Matondo, con Owusu e Namaso a supporto del centravanti Mara, punto di riferimento dell’attacco.

Rennes (3-5-2): Samba; Rouault, Jacquet, Brassier; Blas, Camara, Rongier, Fofana, Merlin; Embolo, Lepaul. Allenatore: Beye.

Auxerre (5-4-1): Leon; Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa, Mensah; Sinayoko, Owusu, Matondo, Namaso; Mara. Allenatore: Pellissier.

Non perdere Rennes-Auxerre, GUARDALA IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Ligue 1 comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.