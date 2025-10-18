Lorient-Brest streaming gratis su Bet365: scopri le probabili formazioni, analisi ed informazioni sulla sfida di Ligue 1 del 19 ottobre 2025

Stefano Sorce 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 12:44)

Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 17:15, il Moustoir Stadium ospita la sfida tra Lorient e Brest, due squadre che vivono momenti opposti in Ligue 1. I padroni di casa cercano il riscatto dopo il ko contro il Paris FC, mentre gli ospiti vogliono proseguire la loro risalita in classifica. Guarda ora Lorient–Brest GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Lorient-Brest in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è disponibile gratis su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Aprendo un nuovo conto gioco, tramite il link dedicato, e versando un deposito minimo di 5 euro, è possibile accedere alla diretta live di Lorient-Brest ed a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un modo immediato e facile per seguire la Ligue 1 comodamente dal tuo dispositivo, con dati e aggiornamenti costanti. Con l’attivazione del conto Bet365, puoi guardare gratis Lorient-Brest in diretta streaming, ovunque ti trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto o effettua una scommessa

Cerca Lorient-Brest sul palinsesto giornaliero di Bet365

Come arrivano le due squadre al match — Il Lorient vive un momento complicato. Dopo una breve ripresa, culminata con quattro punti ottenuti tra Le Havre e Monaco, i Merlus sono tornati a perdere, battuti per 2-0 dal Paris FC, diretta concorrente nella corsa salvezza. Una sola vittoria nelle ultime cinque gare di Ligue 1 e una difesa da registrare: con 16 gol subiti, il Lorient condivide con il Metz il titolo di peggior retroguardia del campionato. L’infermeria resta affollata con Adjei, Fadiga, Katseris, Sanusi, Karim e Touré ancora indisponibili.

Il Brest, al contrario, attraversa un ottimo momento di forma. Dopo un inizio difficile con un solo punto in quattro giornate, la squadra di Éric Roy ha ritrovato fiducia e risultati, collezionando 7 punti nelle ultime tre partite di Ligue 1. Le vittorie contro Nizza e Angers e il pareggio casalingo col Nantes hanno rilanciato i bretoni nelle zone medio-alte della classifica. Dall’infermeria arrivano buone notizie: Del Castillo ha superato il problema muscolare e dovrebbe tornare dal primo minuto, mentre Baldé e Tousart sono prossimi al rientro. Ai box invece Labeau Lascary.

Le probabili formazioni di Lorient-Brest — Sul piano tattico, Pantaloni dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Mvogo in porta e una difesa composta da Meité, Monnier e Talbi. Sulle corsie laterali agiranno Le Bris e Kouassi, mentre in mezzo al campo spazio ad Abergel e Avom-Ebong, chiamati a garantire equilibrio e copertura. Sulla trequarti ci saranno Makengo e Pagis a supporto di Bamba, punta centrale dotata di velocità e potenza, unico vero riferimento offensivo.

Roy confermerà il suo 4-2-3-1, con Majecki tra i pali, Lala e Locko sulle fasce e la coppia Chardonnet–Junior Diaz al centro della difesa. In mediana spazio a Chotard e Magnetti, mentre sulla trequarti agiranno Del Castillo, Doumbia e Mboup, pronti a supportare Ajorque, riferimento offensivo e leader tecnico del Brest.

Lorient: (3-4-2-1): Mvogo; Meïté, Monnier, Talbi; Le Bris, Abergel, Avom-Ebong, Kouassi; Makengo, Pagis; Bamba. Allenatore: Pantaloni.

Brest (4-2-3-1): Majecki; Lala, Chardonnet, Junior Diaz, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Mboup; Ajorque. Allenatore: Roy.

Non perdere Lorient-BrestIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Ligue1 comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.