Streaming Friburgo-Eintracht: Diretta TV e live gratis

Friburgo-Francoforte streaming gratis su Bet365: probabili formazioni, analisi e come vedere la gara di Bundesliga gratis del 18 ottobre

Stefano Sorce 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 12:30)

Domenica 19 ottobre 2025, l’Europa-Park Stadion, alle ore 15.30, sarà il palcoscenico di una sfida dal grande equilibrio: Friburgo-Eintracht, settima contro ottava in classifica di Bundesliga. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per restare agganciate alla zona europea. Guarda ora Friburgo-Francoforte GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre al match — Il Friburgo arriva a questa sfida con un buon momento di forma, anche se macchiato da troppi pareggi. L’ultimo 0-0 contro il Borussia M. rappresenta il terzo pari consecutivo tra campionato ed Europa League. La squadra di Christian Streich rimane comunque imbattuta da sei gare ufficiali tra tutte le competizioni, segno di solidità e organizzazione. Il focus sarà sulla fase offensiva, dove sta emergendo Junior Adamu, autore di due gol e due assist nelle ultime cinque gare. L’attaccante austriaco è cresciuto molto in fiducia e mobilità, rappresentando una costante minaccia per le difese avversarie. L’obiettivo è migliorare la concretezza sotto porta e trasformare i pareggi in vittorie.

Dopo un avvio incoraggiante, l’Eintracht Francoforte attraversa una fase delicata. La sconfitta per 0-3 contro il Bayern Monaco ha messo in evidenza le difficoltà difensive di una squadra che ha subito 16 gol nelle ultime sei partite, peggior dato del campionato. La squadra resta però pericolosa in avanti, soprattutto grazie all’ex Mainz Jonathan Burkardt, partito fortissimo con 5 gol e 1 assist nelle ultime cinque partite. Il tecnico punterà su di lui per tentare il colpo esterno.

Le probabili formazioni di Friburgo-Eintracht — In campo, il Friburgo si schiererà con un 4-2-3-1: Atubolu in porta, Kubler e Makengo sulle corsie, mentre Ginter e Lienhart guideranno il centro della difesa. In mediana, Eggestein e Osterhage garantiranno equilibrio e pressing, con Grifo e Beste sugli esterni pronti a fornire fantasia e qualità nei cross. Dietro la punta, Manzambi agirà da raccordo offensivo, con Adamu come riferimento centrale.

Anche il Francoforte dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Santos tra i pali e una difesa composta da Kristensen, Koch, Theate e Brown. In mediana, Skhiri e Chaibi formeranno la cerniera centrale, mentre Doan, Uzun e Bahoya agiranno alle spalle di Burkardt, l’uomo più atteso.

Friburgo: (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. Allenatore: Streich.

Eintracht (4-2-3-1): Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaibi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt. Allenatore: Toppmoller.

