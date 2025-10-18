Celta-Real Sociedad in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Celta Vigo-Real Sociedad streaming gratis su Bet365: probabili formazioni, analisi ed info sulla sfida di Liga del 18 ottobre 2025.

Stefano Sorce 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 11:44)

Domenica 19 ottobre 2025, al Balaídos di Vigo, alle ore 16.15 andrà in scena la sfida tra Celta Vigo e Real Sociedad, due squadre alla ricerca di riscatto in Liga dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Guarda ora Celta Vigo–Real Sociedad GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Come arrivano le due squadre al match — Il Celta Vigo è reduce da un pareggio incoraggiante per 1-1 contro l’Atletico Madrid, arrivato in rimonta grazie al gol del suo simbolo, Iago Aspas.L’allenatore Rafael Giraldez si è detto soddisfatto a metà. Il capitano ha infatti tagliato il traguardo delle 533 presenze con la maglia del Celta, segnando un gol simbolico e pesantissimo. Tuttavia, la squadra continua a faticare nella finalizzazione, con Jutglà e Swedberg ancora lontani dalla miglior forma. A guidare l’attacco sarà ancora una volta Borja Iglesias, “il Panda”, attaccante di esperienza e riferimento offensivo assoluto.

La Real Sociedad vive un momento complicato. Dopo la sconfitta interna per 0-1 contro il Rayo Vallecano, la squadra di Francisco è chiamata a reagire per non perdere contatto con la zona Europa. Da quando ha sostituito Alguacil, Francisco fatica a invertire la rotta: cinque sconfitte nelle ultime sei gare di Liga e una sola vittoria, con troppi alti e bassi. In avanti, Oyarzabal resta il faro tecnico e leader emotivo, mentre Kubo è scivolato indietro nelle gerarchie a favore di Guedes e Barrenetxea. In mediana, buone notizie per Carlos Soler, finalmente adattato nel nuovo sistema e pronto a prendersi il centrocampo.

VALENCIA, SPAGNA – 16 AGOSTO 2025: Alex Remiro della Real Sociedad durante la partita de LaLiga EA Sports tra Valencia CF e Real Sociedad, disputata allo Stadio Mestalla il 16 agosto 2025 a Valencia, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Le probabili formazioni di Celta-Real Sociedad — Sul piano tattico, Giraldez opterà per il 3-4-2-1, con Radu in porta, Rodriguez, Starfelt e Alonso a comporre la difesa. Sulle fasce spazio a Mingueza e Carreira, mentre in mezzo agiranno Sotelo e Beltran, cervello e motore della manovra. Davanti, Swedberg e Aspas supporteranno Iglesias, con la fantasia e la leadership del capitano pronte a fare la differenza.

La Real Sociedad scenderà in campo con il 4-1-4-1: Remiro tra i pali, Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Gomez in difesa. Davanti alla linea arretrata, Gorrotxategi sarà il frangiflutti, mentre in avanti agiranno Guedes, Mendez, Soler e Barrenetxea alle spalle del centravanti Oyarzabal, libero di svariare e inventare.

Celta: (3-4-2-1): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Sotelo, Beltran, Carreira; Aspas, Swedberg; Iglesias. Allenatore: Giraldez.

R.Sociedad: (4-1-4-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Gorrotxategi; Guedes, Mendez, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal. Allenatore: Francisco.

