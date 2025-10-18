Guarda la partita di Serie C tra Ravenna e Arezzo in streaming gratis: su Bet365 la diretta live con statistiche e informazioni utili

Carmine Panarella 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 10:32)

Il girone B di Serie C, tra le tante gare, ci offre domenica 19 ottobre alle ore 14:30 la super sfida tra Ravenna e Arezzo in un match di vertice molto equilibrato, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti cruciali per blindare il primo posto. Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro al vertice in cui i dettagli saranno determinanti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Ravenna-Arezzo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Ravenna-Arezzo in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Ravenna-Arezzo” nella sezione Live Streaming

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Ravenna-Arezzo in diretta live. Il match, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 251 e su Now Tv.

Il momento delle due squadre — Ravenna e Arezzo sono le due squadre più in forma del campionato: appaiate a 24 punti in classifica, condividono al momento la prima posizione. Entrambe le compagini hanno dimostrato di avere un attacco prolifico e un buon reparto difensivo. Vincere significherebbe creare un primo distacco sull'altra squadra e contemporaneamente tenere a distanza l'Ascoli, terzo incomodo di questa appassionante lotta per la prima posizione.

Le probabili formazioni di Ravenna-Arezzo — Padroni di casa che si dispongono col solito 3-5-2 per avere più copertura in fase difensiva e contemporaneamente allargare il gioco in fase di possesso. L'Arezzo che invece scenderà in campo con il Ravenna dovrebbe puntare su un modulo più offensivo, con gli esterni puri d'attacco per creare superiorità numerica.

Ravenna (3-5-2): Anacoura, Donati, Bianconi, Solini, Corsinelli, Tenkorang, Lonardi, Rossetti, Rrapaj, Luciani, Spini. Allenatore: Marco Marchionni

Arezzo (4-3-3): Venturi, Righetti, Chiosa, Gilli, Renzi, Chierico, Guccione, Eklu, Tavernelli, Cianci, Djamanca. Allenatore: Cristian Bucchi

Non perdere l’occasione diseguire Ravenna-Arezzo in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Ravenna-Arezzo in streaming live gratis su Bet365.