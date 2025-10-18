Dove vedere la partita di Ligue 1 tra Lens e Paris FC in streaming gratis: il campionato francese entra nel vivo su Bet365 con la diretta live

Carmine Panarella 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 10:42)

Dopo una lunga sosta per le qualificazioni delle Nazionali ai prossimi Mondiali del 2026, riparte la Ligue 1 francese, che ci offre domenica 19 ottobre alle ore 15:00 la sfida tra Lens e Paris FC allo Stade Bollaert-Delelis in un match tutto sommato equilibrato, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti per puntare ad un piazzamento europeo.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell'incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Lens-Paris FC” nella sezione Live Streaming

Il match, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Dazn in streaming.

Il momento delle due squadre — Padroni di casa a quota 13 punti: il Lens si trova al sesto posto, con la Champions League che dista poche lunghezze. Ovviamente il campionato è lungo e per puntare in alto occorre far bene in queste gare casalinghe, ma non sarà affatto facile perché gli ospiti distano solo tre punti in classifica e puntano all’aggancio. Con 10 punti il Paris FC punta a far bene in questa trasferta per dar seguito a quanto di buono fatto finora.

Le probabili formazioni di Lens-Paris FC — Mister Sage punta sull'estro dell'infinito Thauvin per scardinare la difesa avversaria. Gli ospiti si dispongono con una difesa a quattro compatta lasciando libertà di spinta ai terzini per supportare gli esterni col compito di accentrarsi.

Lens (3-4-2-1): Risser, Baidoo, Sarr, Fofana, Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol, Thauvin, Said, Edouard. Allenatore: Pierre Sage

Paris FC (4-3-3): Nkambadio, Smet, Otavio, Mbow, Traoré, Camara, Melou, Lopez, Simon, Krasso, Kebbal. Allenatore: Stephane Gilli

