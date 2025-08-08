Dopo due anni con la maglia dell'Udinese, anche Florian Thauvin saluta il campionato italiano: il fantasista francese ha deciso di fare ritorno in patria, questa volta però al Lens, squadra che lo ha voluto fortemente - come dimostrato dalla super accoglienza ricevuta dai tifosi e dallo stesso club.
Ligue 1
Florian Thauvin lascia l’Udinese: ma che accoglienza da parte del Lens!
Le parole del direttore sportivo del Lens all'arrivo di Thauvin in Francia—
L'ex numero 10 bianconero ha collezionato nel campionato italiano 7o presenze, siglando 13 gol e 6 assist. Numeri importanti per un giocatore dotato di un'esperienza incredibile, tecnica e classe sopraffina e un piede che non serve neanche descriverlo. Per questo, la sua nuova squadra ha deciso di accoglierlo nel migliore dei modi. Jean-Louis Leca, direttore sportivo del Lens, per presentare Thauvin ai nuovi tifosi, lo esalta nel migliore dei modi attraverso i canali ufficiali del club francese.
Si legge nel comunicato: "Diamo il benvenuto a Florian Thauvin con immenso piacere e un certo orgoglio, quello di vedere un campione del mondo unirsi a noi. Credo che l'incredibile accoglienza che gli è stata riservata dalla gente di Lens confermi questa sensazione. Con oltre 250 partite in Ligue 1, Florian è un valore sicuro del nostro campionato. La sua capacità di superare gli avversari, di segnare in tutte le posizioni e di far brillare i suoi compagni di squadra sarà importante per la squadra. La sua esperienza e il suo ruolo di capitano dell'Udinese lo rendono anche un leader".
"Vedere un giocatore di questa qualità e con questo status di internazionale francese aderire al nostro progetto è molto positivo. Florian era determinato a venire al Racing e voglio ringraziarlo per la sua fiducia. Nel corso della sua carriera, ha giocato in ambienti popolari e sono convinto che si apprezzerà il calore del Bollaert", conclude il ds Leca sul sito ufficiale del Lens.
