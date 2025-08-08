derbyderbyderby calciomercato Florian Thauvin lascia l’Udinese: ma che accoglienza da parte del Lens!

Ligue 1

Florian Thauvin lascia l’Udinese: ma che accoglienza da parte del Lens!

Thauvin
L'ormai ex-bianconero ripartirà da "Les Sang et Or". Il ds Leca: "Accogliamo un campione del mondo"
Giammarco Probo

Dopo due anni con la maglia dell'Udinese, anche Florian Thauvin saluta il campionato italiano: il fantasista francese ha deciso di fare ritorno in patria, questa volta però al Lens, squadra che lo ha voluto fortemente - come dimostrato dalla super accoglienza ricevuta dai tifosi e dallo stesso club.

Florian Thauvin lascia l’Udinese: ma che accoglienza da parte del Lens!- immagine 2
Florian Thauvin dell'Udinese in azione durante la partita di Serie A tra Udinese e Parma allo Stadio Friuli il 1 marzo 2025 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Le parole del direttore sportivo del Lens all'arrivo di Thauvin in Francia

—  

L'ex numero 10 bianconero ha collezionato nel campionato italiano 7o presenze, siglando 13 gol e 6 assist. Numeri importanti per un giocatore dotato di un'esperienza incredibile, tecnica e classe sopraffina e un piede che non serve neanche descriverlo. Per questo, la sua nuova squadra ha deciso di accoglierlo nel migliore dei modi. Jean-Louis Leca, direttore sportivo del Lens, per presentare Thauvin ai nuovi tifosi, lo esalta nel migliore dei modi attraverso i canali ufficiali del club francese.

Si legge nel comunicato: "Diamo il benvenuto a Florian Thauvin con immenso piacere e un certo orgoglio, quello di vedere un campione del mondo unirsi a noi. Credo che l'incredibile accoglienza che gli è stata riservata dalla gente di Lens confermi questa sensazione. Con oltre 250 partite in Ligue 1, Florian è un valore sicuro del nostro campionato. La sua capacità di superare gli avversari, di segnare in tutte le posizioni e di far brillare i suoi compagni di squadra sarà importante per la squadra. La sua esperienza e il suo ruolo di capitano dell'Udinese lo rendono anche un leader".

"Vedere un giocatore di questa qualità e con questo status di internazionale francese aderire al nostro progetto è molto positivo. Florian era determinato a venire al Racing e voglio ringraziarlo per la sua fiducia. Nel corso della sua carriera, ha giocato in ambienti popolari e sono convinto che si apprezzerà il calore del Bollaert", conclude il ds Leca sul sito ufficiale del Lens.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA