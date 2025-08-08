L'ormai ex-bianconero ripartirà da "Les Sang et Or". Il ds Leca: "Accogliamo un campione del mondo"

Giammarco Probo 8 agosto - 16:58

Dopo due anni con la maglia dell'Udinese, anche Florian Thauvin saluta il campionato italiano: il fantasista francese ha deciso di fare ritorno in patria, questa volta però al Lens, squadra che lo ha voluto fortemente - come dimostrato dalla super accoglienza ricevuta dai tifosi e dallo stesso club.

Le parole del direttore sportivo del Lens all'arrivo di Thauvin in Francia — L'ex numero 10 bianconero ha collezionato nel campionato italiano 7o presenze, siglando 13 gol e 6 assist. Numeri importanti per un giocatore dotato di un'esperienza incredibile, tecnica e classe sopraffina e un piede che non serve neanche descriverlo. Per questo, la sua nuova squadra ha deciso di accoglierlo nel migliore dei modi. Jean-Louis Leca, direttore sportivo del Lens, per presentare Thauvin ai nuovi tifosi, lo esalta nel migliore dei modi attraverso i canali ufficiali del club francese.

Si legge nel comunicato: "Diamo il benvenuto a Florian Thauvin con immenso piacere e un certo orgoglio, quello di vedere un campione del mondo unirsi a noi. Credo che l'incredibile accoglienza che gli è stata riservata dalla gente di Lens confermi questa sensazione. Con oltre 250 partite in Ligue 1, Florian è un valore sicuro del nostro campionato. La sua capacità di superare gli avversari, di segnare in tutte le posizioni e di far brillare i suoi compagni di squadra sarà importante per la squadra. La sua esperienza e il suo ruolo di capitano dell'Udinese lo rendono anche un leader".

"Vedere un giocatore di questa qualità e con questo status di internazionale francese aderire al nostro progetto è molto positivo. Florian era determinato a venire al Racing e voglio ringraziarlo per la sua fiducia. Nel corso della sua carriera, ha giocato in ambienti popolari e sono convinto che si apprezzerà il calore del Bollaert", conclude il ds Leca sul sito ufficiale del Lens.