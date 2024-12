Udinese, Thauvin: “Giocare con un uomo in meno è sempre difficile”

Il numero 10 e capitano dell'Udinese, Florian Thauvin, ha parlato dopo la sconfitta incassata in casa contro il Genoa

1 dicembre 2024

Amarezza in casa Udinese dopo il ko interno contro il Genoa. Pinamonti e l'autorete di Giannetti hanno consegnato la prima vittoria di Patrick Vieira alla guida del Grifone e certificato la crisi della formazione friulana. L'Udinese di Kosta Runjaic non vince dal 25 ottobre in campionato (Udinese-Cagliari 2-0) ed ha incassato quattro sconfitte nelle ultime cinque partite.

La classifica non preoccupa, ma è chiaro che non è un momento positivo per l'Udinese. Alla fine del match ha parlato così in conferenza stampa Florian Thauvin, talento francese dei friulani: "Giocare con un uomo in meno è sempre difficile, in settimana l'avevamo preparata bene e dopo due minuti sei sotto di un uomo. Il sostegno incondizionato dei nostri tifosi? Fa piacere, i tifosi sono sempre con noi e con me. Per un giocatore è importante, noi però dobbiamo ora portare qualche gioia".

Udinese-Genoa 0-2, le parole di Thauvin dopo il match — Aggiunge Thauvin: "Dobbiamo sempre pensare positivo, siamo partiti forte e ora il momento è difficile. Credo che sia importante per noi restare positivi, il mio lavoro come capitano è di essere sempre positivo. Dobbiamo lavorare per tornare alla vittoria".

Il francese torna a parlare delle difficoltà di un match condizionato troppo presto dall'inferiorità numerica: "Il calcio è sempre difficile, giocare in parità numerica è difficile, in 10 ancora di più. Ovviamente si fatica a guardare bene gli spazi per aprire la palla. Il Genoa ha fatto poi gol velocemente, noi dobbiamo uscire di più ma quando usciamo siamo poi uno in meno dietro. Il calcio è fatto di equilibri e in 10 è difficile trovarli. Un cambio subito dopo il cartellino rosso? Così velocemente è anche difficile fare un cambio, sappiamo che in queste situazione dobbiamo soffrire tutti insieme e aspettare il momento per fare un gol. Se poi sono gli avversari a farlo tutto diventa più difficile".