Catania-Salernitana, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il big match, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sulla prossima giornata di Serie C.

Lorenzo Maria Napolitano 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 11:59)

Nella decima giornata del Girone C di Serie C spicca il big match tra Catania e Salernitana. Gli etnei, rinvigoriti dalle ultime vittorie, cercano di ridurre il distacco di quattro punti dai granata (18 contro 22) e potranno contare sul calore del Massimino, pronto a ospitare una delle sfide più attese della stagione. Il fischio d'inizio è in programma domani, 19 aprile, alle 14:30

Il momento di forma delle due squadre — Salernitana e Catania sono il meglio che ha da offrire il Girone C di Serie C. I campani, retrocessi la scorsa stagione dalla serie cadetta, hanno subito voglia di ritornare in Serie B ed hanno iniziato il loro campionato a velocità supersonica. In nove partite hanno strappato 22 punti e nelle ultime cinque partite hanno conquistato tre vittorie, rimediando una sconfitta ed un pareggio.

Il Catania, invece, è in terza posizione, ad un solo punto dal Benevento secondo, che quest'anno ha grandi ambizioni. I siciliani, seppur restano nelle zone più alte della classifica, nelle ultime cinque partite hanno faticato più del previsto guadagnando ben tre pareggi di fila. Alla sfida contro la Salernitana, però, ci arrivano forti dalle vittorie contro Siracusa e Giugliano.

Le probabili formazioni di Catania-Salernitana — Con questi presupposti è chiaro che questa partita è già di fondamentale importanza. Non tanto per i punti assegnati, ma soprattutto per far capire quale squadra presenterà la propria candidatura come squadra da battere quest'anno in Serie C. Infatti, Sia mister Raffaele che Toscano schiereranno in campo i loro giocatori migliori, provando ad avere la meglio nel big match di Serie C.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Di Tacchio, Quaini, D. Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte. All. Toscano.

SALERNITANA (3-4-1-2): A. Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Anastasio; Ubani, Capomaggio, Tascone, Villa; Ferraris; Ferrari, Inglese. All. Raffaele.

