In occasione della 10ª giornata della Liga Hypermotion, ovvero la seconda divisione spagnola, la Real Sociedad B dovrebbe ospitare l'Huesca. La partita che si dovrebbe giocare presso la Reale Arena, però, potrebbe essere rinviata a causa di un virus intestinale che ha colpito gli ospiti. Quest'ultima, infatti, ha presentato alla Federazione calcistica spagnola una richiesta di rinvio della gara.
Liga 2
Real Sociedad B-Huesca, chiesto il rinvio a causa di un virus intestinale
L'Huesca chiede il rinvio del match contro la Real Sociedad B: il comunicato—
Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l'Huesca ha annunciato la presentazione della richiesta di rinvio della partita che si dovrebbe giocare questa sera alle ore 21:00:
"L'SD Huesca comunica di aver richiesto alla Federazione calcistica spagnola la sospensione della partita corrispondente alla 10ª giornata della Liga Hypermotion, che si sarebbe dovuta giocare questo sabato contro la Real Sociedad B. La causa della richiesta va ritrovata nel virus gastrointestinale che ha colpito praticamente tutta la squadra.
Il club ha presentato la richiesta nel rispetto dei requisiti stabiliti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 262.3 del Regolamento Generale della RFEF, non avendo a disposizione il numero minimo di giocatori, a seguito della valutazione dei servizi medici, che hanno accertato l'impossibilità di affrontare la partita con le dovute garanzie.
Per questo motivo, i pullman dei tifosi che dovevano partire alle 9:30 per San Sebastián per accompagnare la squadra hanno posticipato la partenza di un'ora, in attesa di una decisione definitiva".
La situazione attuale—
Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, nelle ultime ore il virus intestinale si è diffuso in maniera rapida tra i giocatori del club aragonese. Di conseguenza, questa situazione ha portato all'annullamento delle attività previste, come le sessioni di allenamento della squadra a San Sebastián. Proprio perché la partita si giocherà questa sera, la Federazioni calcistica spagnola dovrà decidere il prima possibile se rinviare o farla disputare regolarmente.
