Il problema di salute ha colpito tutta i componenti della squadra, che ha richiesto il rinvio seguendo il regolamento della RFEF

In occasione della 10ª giornata della Liga Hypermotion , ovvero la seconda divisione spagnola, la Real Sociedad B dovrebbe ospitare l' Huesca . La partita che si dovrebbe giocare presso la Reale Arena, però, potrebbe essere rinviata a causa di un virus intestinale che ha colpito gli ospiti. Quest'ultima, infatti, ha presentato alla Federazione calcistica spagnola una richiesta di rinvio della gara.

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l'Huesca ha annunciato la presentazione della richiesta di rinvio della partita che si dovrebbe giocare questa sera alle ore 21:00 :

"L'SD Huesca comunica di aver richiesto alla Federazione calcistica spagnola la sospensione della partita corrispondente alla 10ª giornata della Liga Hypermotion, che si sarebbe dovuta giocare questo sabato contro la Real Sociedad B. La causa della richiesta va ritrovata nel virus gastrointestinale che ha colpito praticamente tutta la squadra.

Il club ha presentato la richiesta nel rispetto dei requisiti stabiliti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 262.3 del Regolamento Generale della RFEF, non avendo a disposizione il numero minimo di giocatori, a seguito della valutazione dei servizi medici, che hanno accertato l'impossibilità di affrontare la partita con le dovute garanzie.