Nell'ingorgo che si è creato al termine della gara, un agente di polizia ha sentito un odore molto forte provenire da un'automobile

Jacopo del Monaco 17 ottobre - 12:37

Dopo la partita tra Málaga e Deportivo La Coruña, la polizia ha arrestato un narcotrafficante. Ciò è stato possibile grazie al traffico venutosi a creare al termine della partita. Nell'ingorgo stradale, infatti, uno degli agenti ha sentito un forte odore di marijuana che proveniva da una delle automobili.

Arrestato narcotrafficante dopo la partita tra Málaga e Deportivo La Coruña — Durante la sosta delle Nazionali di questo mese, diversi campionati delle serie minori si sono comunque disputati. Tra questi c'è anche la La Liga 2, ovvero la seconda divisione spagnola. Uno dei match della nona giornata ha messo di fronte il Málaga ed il Deportivo La Coruña. Tra le mura amiche della Rosaleda, la squadra biancazzurra ha vinto 3-0 grazie alla doppietta di Chupete, il quale ha fornito anche l'assist per il terzo gol realizzato da Rafa Rodriguez. Come spesso succede, dopo una partita le strade si riempiono delle auto dei tifosi e si vene a creare un importante ingorgo. Grazie a questo traffico, la polizia ha potuto effettuare un arresto.

Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, nell'ingorgo uno dei poliziotti ha sentito un forte odore di marijuana proveniente da un'auto. Quando ha fermato la vettura sospetta, il conducente ha provato a fuggire guidando la macchina sul marciapiede dove c'erano altri tifosi usciti dallo stadio. In seguito, l'autista di origini nordafricane è sceso dall'auto cercando di fuggire. Il poliziotto, aiutato da un tifoso del Málaga nonché ex agente di polizia, ha seguito e poi raggiunto il sospettato. Dopo aver effettuato l'arresto, l'agente ha fatto un'ispezione nell'automobile del colpevole e lì ha scoperto qualcosa di sorprendente: sette chili di marijuana ed un portafoglio in cui c'era un'importante somma di denaro sottoforma di banconote di piccolo taglio.