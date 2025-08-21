Mai il club andaluso aveva raggiunto numeri del genere. Una grande spinta in più per spingere la squadra al ritorno in Liga, dove manca ormai da 8 anni.

Mattia Celio Redattore 21 agosto - 16:49

I tifosi del Malaga hanno nuovamente dimostrato di sapere cosa significa la parola "amore". Nonostante la loro squadra manchi in Liga ormai da 8 anni, il sostegno verso i propri colori non è mai venuto meno e anche questa stagione ne è stata la prova. Come riporta Marca, il club di Abdullah Ahmed Al Thani ha fatto registrare un nuovo record di abbonati.

Malaga, è nuovo record di abbonati: e c'è una nuova iniziativa alla Rosaleda — Dopo il pareggio contro l'Eibar (1-1) nella prima giornata di Segunda Division, il Malaga si prepara per la sfida casalinga contro il Real Sociedad B. La squadra di Sergio Pellicer, in occasione della partita contro la Sanse, potrà contare sul totale sostegno del pubblico andaluso. E non solo per questa domenica. Come riporta Marca, infatti, i tifosi dei Boquerones hanno nuovamente battuto il record di abbonamenti per la stagione 2025-26. Il club bianco-azzurro ha esaurito la quota di abbonamenti disponibili per la prossima stagione per il secondo anno consecutivo.

Una dimostrazione di amore e affetto verso la squadra nonostante i tanti momenti difficili vissuti negli ultimi anni. Come ricordiamo, il Malaga è retrocesso in Segunda Division nella stagione 2017-18 e dopo 8 anni non è ancora riuscita a tornare in Liga. Al contrario, nella stagione 2022-23 è stato toccato il fondo con la retrocessione nella Terza Divisione Spagnola (Primera Federación) per poi però risalire di categoria nell'annata successiva.

Quest'anno, il numero di abbonati ha superato di 50 unità il record precedente. Una cifra che raggiunge quota 26.600 (La Rosaleda ha una capienza di 30.000 posti) e batte il record registrato nel 2023-24 per il ritorno in Segunda División e anche quello per la stagione di Champions League 2012-13. Numeri confermati dal direttore generale del club, Kike Pérez: "Questa stagione abbiamo raggiunto quota 26.600 abbonati e abbiamo anche terminato le tessere disponibili".

Inoltre, in questa stagione verrà organizzata una nuova iniziativa per i tifosi e abbonati. L'anno scorso, il club aveva concesso la possibilità di trascorrere una notte a La Rosaleda per San Valentino, con pernottamento incluso, e un picnic sul campo dello stadio. Una novità che ha attirato più di 100 persone. Ora, il club andaluso ha deciso di fare un passo avanti. Su suggerimento di un tifoso, il Malaga metterà La Rosaleda a disposizione degli abbonati che desiderano rivelare il sesso del loro bambino.