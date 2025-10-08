Nel corso dell'intervista, il figlio dell'ex attaccante di Barcellona ed Inter ha parlato della sua nuova esperienza e del futuro, prendendo le distanze dai paragoni scomodi con il padre

Jacopo del Monaco 8 ottobre - 09:59

Nell'ultima giornata della Liga 2, ovvero la seconda divisione spagnola, ha fatto il suo esordio Etienne Eto'o, figlio di Samuel. Classe 2002, l'attaccante ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 66 con la maglia del Mirandés contro il Real Valladolid. In una recente intervista per il quotidiano spagnolo AS, il figlio d'arte ha rilasciato dichiarazioni su vari argomenti, come l'esordio con la nuova maglia e la pressione del suo cognome.

Etienne Eto'o: "L'allenatore mi ha solo chiesto di essere me stesso" — Samuel Eto'o ha scritto la storia diventando uno dei migliori calciatori africani di tutti i tempi. Nel corso della sua carriera ha giocato non solo in squadre importanti come Real Madrid, Barcellona, Inter e Chelsea, ma anche in altre meno blasonate come Mallorca, Everton e Sampdoria. Nelle sue esperienze in Blaugrana ed in nerazzurro ha conquistato per due stagioni consecutive il triplete. L'ex attaccante ha un figlio di nome Etienne, nato nel 2002 ed anch'egli calciatore. Nell'ultima giornata della Liga 2, ha fatto il ragazzo ha fatto il suo esordio con la maglia del Mirandés contro il Real Valladolid.

Intervistato da AS, Eto'o junior ha parlato del suo debutto e del suo nuovo club: "Sono molto felice di poter finalmente condividere il campo con i miei compagni, sentirmi un calciatore, scendere in campo ed aiutare la squadra. L'allenatore mi ha detto di essere me stesso, cercare di tenere palla col mio fisico e provare a farmi spazio. Ringrazio il Mirandés per l'affetto, quando ho sentito della possibilità di venire qui non c'ho pensato due volte".

Sul Rayo Vallecano, club che l'ha ceduto in prestito al Mirandés: "Nutro un profondo affetto per il Rayo, il club, tutti i suoi tifosi e la dirigenza. Credono in me e me lo hanno sempre fatto capire. L'obiettivo è migliorare, lavorare sodo, aiutare i miei compagni di squadra qui a Miranda per poter crescere insieme a loro e, spero, tornare a Vallecano come un giocatore migliore".

Su Fran Justo, suo allenatore: "Credo che voglia persone che abbiano davvero fame, che vogliano venire qui a lavorare, essere coinvolte nel gruppo e renderlo una famiglia, che remiamo tutti nella stessa direzione e, in questo, sia lui che io abbiamo una mentalità simile. L'obiettivo è aiutare i miei compagni e che loro aiutino me. Vogliamo fare una grande stagione per dare ai tifosi ciò che meritano".

Eto'o junior: "Ammiro mio padre. L'ho sempre guardato in tv e nei video fin da piccolo" — In seguito, il classe 2002 ha parlato di suo padre Samuel e delle pressioni di portare avanti un'eredità così importante. Le sue dichiarazioni: "La prendo con molta calma. In fondo, mio padre è quel che è. Per me è una persona come tante, come qualcuno che ha un padre muratore che ammira e che cresce la sua famiglia. Ammiro mio padre e non lo sento diverso da qualsiasi altro padre".

Poi ha aggiunto: "Ho le mie caratteristiche, ma è vero che ho sempre guardato mio padre in tv e nei video fin da piccolo. Finisci sempre per copiare quel che vedi. In alcune cose possiamo essere simili, ma voglio intraprendere la mia carriera. Voglio essere Etienne e la mia speranza è quella di avere una grande carriera".