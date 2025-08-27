Sul caso ha voluto parlare proprio l'avvocato Emmanuel Nsahlai che ha spiegato: "Non è un attacco a Eto’o come calciatore, di cui nutriamo il massimo rispetto, stima e ammirazione. La sua carriera è intoccabile. Si tratta di salvare la governance del calcio camerunese e restituirle i valori di integrità e fair play. Negli ultimi anni ci sono stati troppi episodi che non hanno messo in luce il nostro calcio. Il nostro intento è quello di migliorarlo per ritornare al top del calcio africano".