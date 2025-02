Di padre in figlio: Etienne Eto’o fa il suo esordio in Liga

Oggi, il figlio di Samuel, ha esordito per la prima volta nel campionato spagnolo

Oggi, 22 febbraio 2025, è stato il giorno in cui il figlio di Eto'o, Etienne, ha esordito ufficialmente nel campionato spagnolo con la maglia del Rayo Vallecano.

La prima volta non si scorda mai — Siamo sicuri che, questo giorno, Etienne Eto'o non se lo scorderà mai. Il 22enne figlio del ben più noto Samuel, ha avuto oggi l'occasione di entrare in campo per la sua prima volta in Liga. Fino ad oggi, ha fatto solamente qualche presenza in Copa del Rey, ma mai prima di oggi, un minuto nel campionato spagnolo. Sarà molto contento il padre, che ha potuto assistere ad un momento così emozionante. I minuti concessi sono stati solamente dieci, ma sufficienti per incamerare un ricordo che porterà con se per sempre.

La carriera di Etienne Eto'o — Sicuramente un inizio di carriera in salita per Eto'o, visto che la sua prima presenza arriva all'età di 22 anni. Non è ancora nel pieno della sua maturità e sicuramente starà pesando anche il confronto con il padre. Molte volte, i figli d'arte, hanno più pressioni rispetto agli altri giocatori. Alcuni, riescono a passarci su, altri rimangono ancorati al loro nome. Ha iniziato la sua giovane carriera nella Poblense, per poi passare all'Union Collado nel 2023.

Un anno dopo viene ingaggiato dal Rayo Vallecano B, dove inizia a dimostrare il suo talento. Tanti i gol messi a referto, che gli consentono la convocazione con la prima squadra. Qui, riesce anche a fare qualche presenza in Copa Del Rey, dove arriva anche il primo gol. Quest'anno viene promosso definitivamente in prima squadra e inizia ad essere convocato anche in partite importanti come contro il Barcellona. Oggi, invece, è arrivata la tanto attesa prima presenza.

Etienne Eto'o e quel duro confronto con il padre — Non sarò facile replicare la carriera calcistica del padre. Samuel è stato uno degli attaccanti più importanti del XXI secolo e ha lasciato il segno in tutte le squadre con cui ha giocato. Etienne è ancora molto giovane ed è difficile dire se abbia ereditato il talento del padre. Ciò che è certo, è che proverà in tutti i modi a iscrivere il suo nome nella storia del calcio. Se, il Rayo gli darà più fiducia, avrà la possibilità di mettere in mostra il suo potenziale. Ci vorrà tempo, ma siamo sicuri che, ad Etienne, le qualità non manchino.

