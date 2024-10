Etienne Eto’o fa sognare: il figlio di Samuel segna all’esordio col Rayo Vallecano

Etienne Eto'o subentra in Coppa del Re col Rayo Vallecano contro il Club Deportivo Villamuriel e segna il suo primo gol all'esordio tra i professionisti.

Alessia Gentile 30 ottobre 2024 (modifica il 30 ottobre 2024 | 11:51)

Dopo la firma del figlio con la seconda squadra del Rayo Vallecano, per Samuel Eto'o è arrivato un nuovo motivo per essere orgoglioso del suo Etienne. Il classe 2002 ha infatti esordito ieri tra i professionisti in Copa del Rey in Spagna ed è anche andato in gol mettendo la firma su un match incredibile: è stata infatti sua la rete dello 0-5 finale in casa del Club Deportivo Villamuriel.

Etienne Eto'o esordisce col Rayo Vallecano e trova anche il primo gol — Quando si dice che buon sangue non mente, spesso e volentieri non si sbaglia e il caso di Etienne Eto'o lo ha dimostrato: il giovanissimo attaccante nella serata di ieri ha esordito tra i professionisti e ha segnato il quinto gol della serata a favore del Rayo Vallecano. All'88', infatti, il suo tiro di destro ha insaccato la palla nell'angolo basso del palo sinistro e l'estremo difensore del Villamuriel, Merino, non ha potuto far niente per evitare l'ennesimo gol subito nel corso della serata.

Le fils de Samuel Eto’o, Étienne Eto’o (22 ans), vient d’inscrire son premier but en professionnel avec le Rayo Vallecano en Copa Del Rey. 🇨🇲😁⚽️pic.twitter.com/oEfbDsnHyM

Dopo la crescita, a livello calcistico, nel Mallorca e le successive esperienze nelle giovanili di Baleares, Oviedo, Guimaraes, Poblense e Union Collado, è arrivato per Etienne il momento della salto di categoria: per il padre Samuel, ex campione di Barcellona e Inter, la gioia dovuta al percorso in crescendo del ragazzo è senza dubbio immensa.