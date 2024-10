Eto’o squalificato dalla Fifa: non potrà seguire il Camerun

L'ex Inter e Barcellona Samuel Eto’o, oggi presidente della Federcalcio del Camerun, è stato condannato dalla Fifa a sei mesi di interdizione dalle partite delle nazionali camerunensi. La decisione è arrivata in seguito ai comportamenti tenuti dall'ex attaccante durante il match degli ottavi di finale della Coppa del Mondo Femminile Under 20 tra Brasile e Camerun, disputata a Bogotá, in Colombia, lo scorso 11 settembre 2024.