Eto’o scrive al figlio per il compleanno dopo la firma col Rayo Vallecano

La leggenda del Camerun si è presa qualche minuto per inviare una lettera motivazionale al figlio Etienne, 22enne attaccante in forza ai Rayistas: "Le cose si faranno, figliolo. Se non è oggi, sarà domani, altrimenti sarà dopodomani".

Davide Capano Redattore 20 agosto 2024 (modifica il 20 agosto 2024 | 11:05)

Samuel Eto'o ha usato il suo account Instagram per congratularsi con il figlio Etienne per il suo 22esimo compleanno. Il post ha coinciso con la prima partita di Etienne nella Liga per il Rayo Vallecano, che ha ingaggiato l'attaccante in questa finestra di mercato.

Eto'o, papà Samuel scrive al figlio Etienne — Etienne Eto'o è stato preso a luglio dal Vallecano dal Rayo Majadahonda, anche se nella stagione precedente ha giocato nel CUC Villalba, per il quale ha segnato 15 reti nella Tercera RFEF spagnola.

Etienne e Samuel Eto'o (Foto tratta da account Instagram @samueletoo)

Eto'o ha scritto: "Viviamo in un mondo in cui regnano battaglie egoistiche e fugaci. Voi siete gli unici padroni del vostro destino. Attraverso il vostro lavoro, costruirete la vostra strada e il vostro destino. Nessuno vi farà regali. Dovete essere immuni alla loro manipolazione e al loro sfruttamento nei confronti della vostra famiglia e di coloro che vi amano. Tagliarsi fuori dai legami familiari è il modo migliore per indebolirsi. Dovete fermarli".

Eto'o a cuore aperto — Eto'o, che ha giocato 280 gare e segnato 162 gol in Liga tra il 1998 e il 2010, ha anche espresso l'importanza del momento: "Questo giorno è pieno di simboli: è il tuo compleanno. E probabilmente in questo giorno giocherai la tua prima partita per un club di prima divisione. La mia emozione di padre non può impedirmi di ricordarti di conservare questo bellissimo traguardo che è la tua forza di carattere, il tuo magnifico sorriso e questo sogno inalterabile che hai coltivato fin dalla nascita".

Etienne Eto'o (Foto tratta da account Instagram @samueletoo)

Infine, l'ex calciatore ha ribadito il suo sostegno a Etienne: "Le cose si faranno, figliolo. Se non è oggi, sarà domani, altrimenti sarà dopodomani".

Debutto col Getafe per Etienne? — Purtroppo Etienne non ha debuttato nella partita di San Sebastián, dove il Rayo Vallecano ha vinto 1-2 contro la Real Sociedad, ma si prevede che presto verrà preso in considerazione per vedere i suoi primi minuti in Primera División.

Il prossimo incontro del Rayo Vallecano sarà contro il Getafe, una sfida che potrebbe regalare a Etienne Eto'o il debutto nella massima serie spagnola.