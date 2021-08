Le confessioni di Eto’o: “La squadra della mia vita e della mia libertà è stata il Maiorca”

Il leggendario attaccante africano, unico giocatore nella storia del calcio ad aver ottenuto due triplete consecutivi, ha rivelato la squadra che considera migliore al mondo

Parlando in esclusiva a Soccer Laduma degli anni maiorchini, di cui uno trascorso in prestito dal Real Madrid, il 40enne ha detto di ricordare il suo periodo con i Piratas come uno dei periodi più importanti della sua carriera. "Maiorca è tutta la mia vita - ha rivelato Eto'o -. Per me, il Maiorca è la migliore squadra del mondo! Sì, il Maiorca mi ha dato la mia possibilità, l'opportunità, il tempo e la possibilità di giocare a calcio. Oltre al mio paese, il Maiorca mi ha dato la libertà. A volte nel calcio i giocatori non hanno tempo e quando sei giovane è così difficile. Invece il Maiorca mi ha dato tempo per esplorare me stesso, tempo per giocare a calcio, e non lo dimenticherò mai. È molto raro vedere un club dare questo tempo per giocare".