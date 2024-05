Terremoto all'interno della Federcalcio del Camerun . Il presidente della federazione Samuel Eto'o non ha accettato di buon grado la nomina di Marc Brys come nuovo commissario tecnico dei Leoni Indomabili da parte del ministro dello Sport qualche settimana fa. L'ex attaccante di Barcellona e Inter, tra le altre, ha avuto un violento litigio con l'allenatore belga. E allora ecco un nuovo ct...

Clima teso in casa Camerun dopo il recente violento alterco tra il presidente della Federcalcio camerunese , Samuel Eto'o, e il ct della nazionale, il belga Marc Brys, nominato non molto tempo dal ministro dello Sport. L'ex attaccante dell'Inter ha deciso dunque di licenziare nella giornata di ieri Brys. Continua il botta e risposta a distanza tra la Federazione e il governo camerunese.

Nuovo ct

Dato il benservito a Brys, la Federcalcio camerunese ha trovato il sostituto in Martin Ndtoungou Mpile. Sarà dunque il 66enne di Douala a guidare i Leoni Indomabili nelle prossime due partite in programma contro Capo Verde (8 giugno) e Angola (11 giugno) valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.