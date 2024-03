Camerun nel caos, 62 calciatori sospesi per doppia identità. C’è anche il 17enne Douala

Un vero e proprio scandalo quello che ha colpito il Camerun in queste ore. Ben 62 giocatori sono stati sospesi dalla Federcalcio camerunese per doppia identità. Tra questi c'è anche Wilfried Nathan Douala, il più giovane calciatore dell'ultima Coppa d'Africa vinta dai padroni di casa della Costa d'Avorio. E ora?

Scoppia il caso doppia identità in Camerun. La Federcalcio camerunese (FECAFOOT) ha pubblicato una lista di calciatori iscritti al campionato locale. Accanto a 62 nominativi compare la voce in rosso "doppia identità". La federazione non ha potuto fare altro che sospenderli, ponendo di fatto fine alla loro partecipazione alla fase finale del campionato in Camerun.