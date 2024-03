Pyongyang torna ad ospitare Corea Del Nord-Giappone: l’ultima volta 13 anni fa…

Una lunga attesa di 13 anni. Pyongyang tornerà ad ospitare la sfida tra la Corea del Nord e il Giappone. Le due nazionali si affronteranno allo stadio Kim Il-sung per la gara valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2026, in programma il prossimo 26 marzo.

A nulla sono valsi gli ultimi tentativi della Federcalcio giapponese di spostare la gara in campo neutro per la mancanza di collegamenti diretti con Tokyo (o forse per le tensioni geo-politiche intensificatesi recentemente dai lanci di missili effettuati dalla Corea del Nord). Ha fatto molto discutere recentemente la decisione di far giocare le nazionali femminili di Corea del Nord e Giappone a Gedda in Arabia Saudita in occasione dell'ultimo confronto valido per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.