I tre ex calciatori Julio Cesar, Alessandro "Billy" Costacurta e Cristian Brocchi hanno presenziato all'evento legato ai festeggiamenti per il centenario del Rayo Vallecano. Eccoli con addosso la maglia dei Rayistas...

Vi sarete domandati che ci fanno Julio Cesar, Billy Costacurta e Cristian Brocchi in campo con la maglia del Rayo Vallecano. Il motivo è presto spiegato. I tre ex calciatori hanno indossato la maglia del club madrileno in occasione di un evento importante. Lo scorso 29 maggio il Rayo ha compito 100 anni di storia, ma non solo. Sono stati celebrati anche i 110 anni del Racing Madrid City FC, ovvero la terza società più antica della capitale spagnola.